יום ראשון, 15.03.2026 שעה 00:44
כדורגל ישראלי

מרק קוסטה אמור לנחות בישראל לפנות בוקר

הפועל פ"ת קרובה לחזרתם של כל הזרים, כשההונגרי יצטרף. רוטמן עבר בדיקות רפואיות במסגרת הנבחרת למקרה של זימון. ייתכן משחק אימון מול מכבי ת"א

מרק קוסטה (אורן בן חקון)
מרק קוסטה (אורן בן חקון)

בשורות טובות להפועל פתח תקווה: חלוץ הקבוצה, מרק קוסטה, אמור להמריא הערב (שבת) לישראל ולנחות לפנות לפנות בוקר, במטרה להצטרף לאימוני הקבוצה ולהשלים מצבת זרים מלאה למאמן עומר פרץ.

בפ"ת, כמו כל הקבוצות, עדיין לא יודעים מתי תחזור הליגה, אך במועדון יכולים לסמן וי על סגל מלא, גם מבחינת ששת הזרים שנמצאים וגם מבחינת כשירות השחקנים לקראת החזרה האפשרית.

משחק האימון מול מכבי ת”א והבדיקות של רוטמן בנבחרת

כמו לא מעט קבוצות, בפ"ת עדיין לא תיאמו משחק אימון נוסף, כאשר הדבר יהיה תלוי גם במועד חזרת הליגה, שאם לא תחזור השבוע, המלאבסים אמורים לערוך משחק אימון מול מכבי תל אביב ביום שלישי.

שחקני הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)שחקני הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)

בינתיים, היכולת הטובה של הבלם איתי רוטמן לא נעלמה גם מעיניו של המאמן הלאומי רן בן שמעון, כאשר ל-ONE נודע כי בימים האחרונים הוא נשלח לבדיקות רפואיות במסגרת ההתאחדות לכדורגל, על מנת שיוכל לקבל זימון אפשרי לקראת משחק הידידות בסוף החודש, אם וכאשר יידרש.

