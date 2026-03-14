יום ראשון, 15.03.2026 שעה 00:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2645-3628אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

כושר חייו: צפו בעוד שער אדיר של פדה ואלוורדה

האורוגוואי המשיך להיות בלתי ניתן לעצירה עם עוד גולאסו מרהיב, הפעם לחיבורים של אלצ'ה כדי לעלות את ריאל מדריד ל-0:2 בסנטיאגו ברנבאו. צפו בשער

פדריקו ואלוורדה בטירוף (IMAGO)
מי תעצור את פדריקו ואלוורדה? הכוכב הכי גדול של ריאל מדריד בתקופה האחרונה התחיל את הכושר המדהים שלו עם שער ניצחון על סלטה ויגו בדקה ה-95, עבר לשלושער יוצא מגדר הרגיל נגד מנצ’סטר סיטי והמשיך הערב (שבת) עם עוד גולאסו ענק, הפעם נגד אלצ’ה.

הקשר האורוגוואי קיבל כדור על סף הרחבה, בא לבעוט בשמאל, הטעה, זרק את השומר שלו, העביר לימין ובנגיעה הוא סובב כדור כמו שהוא יודע כמעט יותר טוב מכולם לחיבור הרחוק, כדי להכפיל את התוצאה ולעלות את ריאל מדריד ל-0:2 בברנבאו. צפו בגול של ואלוורדה נגד אלצ’ה: 

סקורר: השער הענק של ואלוורודה נגד אלצ'ה

עם השער הזה ואלוורדה הגיע לשלושה גולים בליגה הספרדית השנה, בדיוק הכמות שיש לו גם בליגת האלופות, רק שאת הגולים בצ’מפיונס הוא עשה במשחק אחד, אותו מפגש מדהים נגד סיטי לפני כמה ימים. נראה שזה שהמגנים הימניים חזרו עשו רק טוב לפדה.

