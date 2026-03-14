כושר חייו: צפו בעוד שער אדיר של פדה ואלוורדה

מי תעצור את פדריקו ואלוורדה? הכוכב הכי גדול של ריאל מדריד בתקופה האחרונה התחיל את הכושר המדהים שלו עם שער ניצחון על סלטה ויגו בדקה ה-95, עבר לשלושער יוצא מגדר הרגיל נגד מנצ’סטר סיטי והמשיך הערב (שבת) עם עוד גולאסו ענק, הפעם נגד אלצ’ה.

הקשר האורוגוואי קיבל כדור על סף הרחבה, בא לבעוט בשמאל, הטעה, זרק את השומר שלו, העביר לימין ובנגיעה הוא סובב כדור כמו שהוא יודע כמעט יותר טוב מכולם לחיבור הרחוק, כדי להכפיל את התוצאה ולעלות את ריאל מדריד ל-0:2 בברנבאו. צפו בגול של ואלוורדה נגד אלצ’ה:

עם השער הזה ואלוורדה הגיע לשלושה גולים בליגה הספרדית השנה, בדיוק הכמות שיש לו גם בליגת האלופות, רק שאת הגולים בצ’מפיונס הוא עשה במשחק אחד, אותו מפגש מדהים נגד סיטי לפני כמה ימים. נראה שזה שהמגנים הימניים חזרו עשו רק טוב לפדה.