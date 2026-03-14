הלחץ עבר לבארסה, הפער קוזז: הצמרת בספרד

הצמרת בספרד רותחת מתמיד. המחזור ה-28 רחוק מלהיגמר, אבל אחת משתי המוליכות כבר שיחקה ואף לא מעדה. ריאל מדריד אספה שלוש נקודות הערב (שבת) עם 1:4 נגד אלצ’ה בברנבאו, ובכך העבירה את הלחץ על ברצלונה שתשחק מחר (17:15, חי בערוץ ONE) נגד סביליה בקאמפ נואו.

לברצלונה נותרו עוד 11 משחקים לסיום העונה והיא מוליכה על פני ריאל מדריד בנקודה אחת בלבד, עם משחק חסר כמובן. לקטלונים יש 67 נקודות אחרי 27 משחקים, לבלאנקוס יש 66 נקודות אחרי 28 משחקים. מעבר למפגשים שנותרו לכל אחת, נזכיר שיש עוד קלאסיקו אחד, אותו בארסה תארח.

צמרת הליגה הספרדית

מקום ראשון: ברצלונה – 67 נק’ (46+)

מקום שני: ריאל מדריד – 66 נק’ (36+)

מקום שלישי: אתלטיקו מדריד – 57 נק’ (22+)

שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)

מה נשאר לריאל מדריד וברצלונה?

ברצלונה: סביליה (ב), ראיו וייקאנו (ב), אתלטיקו מדריד (ח), אספניול (ב), סלטה ויגו (ב), חטאפה (ח), אוססונה (ח), ריאל מדריד (ב), אלאבס (ח), בטיס (ב), ולנסיה (ח).

ריאל מדריד: אתלטיקו מדריד (ב), מיורקה (ח), ג’ירונה (ב), אלאבס (ב), בטיס (ח), אספניול (ח), ברצלונה (ח), אוביידו (ב), סביליה (ח), אתלטיק בילבאו (ב).