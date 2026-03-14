"הבטחת הפסגה הייתה מטרה בתחילת הקמפיין"

נבחרת הכדורסל של ישראל בנשים רשמה ניצחון חמישי בחמישה משחקים הערב (שבת) כשחגגה עם 52:76 חד וחלק על נבחרת לוקסמבורג. בכך, השחקניות של שירה העליון הבטיחו את ראשות הבית בשלב המוקדמות הזה במטרה להעפיל בסופו של דבר לאליפות אירופה.

שחקנית הנבחרת, שיר תירוש, שיתפה בסיום: “אני חושבת שהיה משחק טוב הגנתית שלנו, דבקנו בתוכנית המשחק. שמרנו, הייתה לנו מטרה עם הריבאונד והצלחנו פחות או יותר אני חושבת. כולן לקחו חלק, אני ממש גאה בכל הבנות, כולן תרמו, זו הייתה עבודה קבוצתית, שמרנו על מה שהתאמנו עליו”.

עוד מתירוש: “היה ממש כיף, אני מקווה שראו את זה, נהנינו אחת עם השנייה שזה ממש חשוב, ויאללה למשחק הבא. אני ממש שמחה שהבטחנו את המקום הראשון בבית, זו הייתה מטרה שהצלחנו את הקמפיין הזה. אחלה בונוס, כיף, מחכה למשחק הבא, מחכה להצלבה הבאה, האמת שזה נתן אנרגיה של החיים עכשיו”.

רבר: “נצמדנו לתוכנית המשחק”

דניאל רבר הוסיפה: “אני חושבת שנצמדנו לתוכנית המשחק שלנו, שמרנו כמו שהצוות המקצועי ביקש והיינו אגרסיביות. ידענו מה אנחנו רוצות לעשות על הפרקט. מבחינה התקפית, קצת התקשנו בהתחלה, אבל לאחר מכן חלקנו את הכדור והרצנו מתפרצות עם משחק קבוצתי יפה. אני שמחה שרוב הבנות הצליחו לעלות על הלוח, ואנחנו עם הפנים למשחק הבא מול אירלנד בתקווה לסיים את הבית עם מאזן מושלם".