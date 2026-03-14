ספורט אחר  >> האזור המוטורי

אמבפה בין הראשונים בעולם לנהוג על ה-BMW iX3

אחרי שסופסוף קיבל את רישיון הנהיגה שלו, החלוץ הצרפתי היה היחיד מקבוצתו שקיבל את ה-BMW iX3 50 - הדגם החשמלי עם טווח הנסיעה המרשים של 805 ק"מ

אמבפה. גם בזה הוא ראשון (מתוך האתר הרשמי)
חייו של קיליאן אמבפה ממשיכים לחייך אליו. החלוץ הצרפתי חווה את אחת העונות הטובות בקריירה שלו במדי ריאל מדריד, עם 23 שערי ליגה ב-23 מחזורים ו-13 שערים ב-8 משחקים בצ’מפיונס, כשבעוד כמה ימים הוא יחזור לסגל הקבוצה אחרי הפציעה בברכו. אם זה לא מספיק, הוא הפך במקביל לאחד הנהגים הראשונים בספרד שנהנים מדגם החדש של BMW – ה-BMW iX3 50.

אמבפה קיבל לפני מספר ימים מהמועדון, במסגרת שיתוף הפעולה עם הספונסר של הקבוצה, מכונית חדשה שמחליפה את הלימוזינה החשמלית הגדולה שבה נהג עד כה – ה-BMW i7. הדגם החדש, iX3 50, מתחיל במחיר של כ-69,900 אירו בגרסת הבסיס, אם כי הגרסה שקיבל הכוכב הצרפתי צפויה להיות מאובזרת יותר.

השחקן, שלובש את החולצה מספר 10, כבר הכיר את ה-iX3 בעבר, שכן לפני מספר חודשים הוא הצטלם עם הדגם לסרטון פרסומי של BMW. עבור היצרנית הגרמנית מדובר בדגם שמסמן שלב חדש בהתפתחות הטכנולוגית שלה בעולם הרכב החשמלי, רק שיש לזכור שבאותה תקופה אמבפה רק יכל להתרשם מהעיצוב ומהטכנולוגיה של הרכב, ולא להתנסות בנהיגה עליו (עדיין לא החזיק ברישיון נהיגה).

מאז הדברים השתנו. לאחר שקיבל את רישיון הנהיגה שלו, אמבפה כבר נצפה נוהג במדריד ב-BMW i7 שלו ואף בפריז כשהוא מאחורי ההגה של Mini. כעת הוא החליט להחליף את הלימוזינה הגדולה במכונית שנחשבת נוחה יותר לשליטה עבור נהג יחסית חדש.

אמבפה הוא גם שחקן ריאל מדריד הראשון שמקבל את ה-BMW iX3 החדש, אחד הדגמים העדכניים ביותר של החברה. למעשה, מדובר גם באחד הנהגים הראשונים בעולם שמקבלים את הרכב, שהוצג רשמית והחל להימסר ללקוחות רק לפני כשבוע.

ה-iX3 החדש מציע נתון בולט במיוחד: טווח נסיעה חשמלי של עד 805 קילומטרים לטעינה אחת – נתון שממקם אותו בין רכבי הסוללה בעלי הטווח הארוך ביותר בשוק. גם הביצועים מרשימים ביחס לרכב פנאי חשמלי: מהירות מרבית של 210 קמ״ש והאצה מ-0 ל-100 קמ״ש בתוך 4.9 שניות.

ה-BMW iX3 50, הגרסה היחידה הזמינה כרגע בדגם, מפיקה 469 כוחות סוס ואורכה 4.78 מטרים – קצר משמעותית מה-5.2 מטרים של ה-i7 שבו נהג אמבפה עד כה, מה שהופך אותה לקלה יותר לתמרון בעיר.

מערכת הטעינה מאפשרת הספק מרבי של 400 קילוואט. בתנאים המתאימים, טעינה של עשר דקות בלבד יכולה להוסיף אנרגיה שמספיקה לכ-372 קילומטרים של נסיעה.

בתא הנוסעים של הדגם החדש בולטת מערכת Panoramic Vision, לצד מסך מרכזי ענק בגודל 17.9 אינץ'. מדובר במערכת תצוגה דיגיטלית שמשמשת כלוח מחוונים, אך מתפרסת לאורך חלק גדול משמשת הרכב הקדמית ומקרינה מידע ישירות לשדה הראייה של הנהג.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
