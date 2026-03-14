יום שבת, 14.03.2026 שעה 22:02
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

זינגר בלטה, מכללת מיאמי זכתה בטורניר ה-MAC

הגארדית הישראלית רשמה 13 נקודות, 7 ריב' ו-5 אס' ב-58:68 של המכללה שלה על טולדו בגמר. הקבוצה חגגה תואר ועלייה מרשימה מאוד לטורניר ה-NCAA

תמר זינגר (IMAGO)
העונה הנהדרת של הגארדית הישראלית תמר זינגר קיבלה הלילה (שבת) חותמת נוספת, כאשר הייתה שותפה מרכזית לניצחון של מכללת מיאמי מאוהיו 58:68 על טולדו בגמר טורניר ה-MAC. הניצחון העניק למיאמי את התואר ואת הכרטיס לטורניר סוף העונה היוקרתי של ה-NCAA.

זינגר, שנחשבת לאחת הלגיונריות הישראליות הבולטות בכדורסל המכללות העונה, המשיכה להציג יציבות גם במשחק המכריע. היא סיימה את ההתמודדות עם 13 נקודות, קלטה 7 ריבאונדים וחילקה 5 אסיסטים, כשבמהלך המשחק הוסיפה גם שתי חטיפות. מנגד, רשמה שלושה איבודים. מבחינת אחוזי קליעה, הגארדית עמדה על 5 קליעות מוצלחות מתוך 14 ניסיונות מהשדה.

שיא אישי ועונה היסטורית

העונה הנוכחית היא השנייה של זינגר במדי המכללה, אך כבר כעת היא הפכה לאחת השחקניות המשפיעות בקבוצה. במהלך העונה הסדירה היא שברה את שיא האסיסטים לעונה אחת בתולדות מיאמי (אוהיו), הישג שממחיש את תרומתה המשמעותית לניהול המשחק ולהתקפה של הקבוצה.

היכולת של זינגר לאורך העונה סייעה למיאמי לבסס את עצמה כאחת הקבוצות החזקות בקונפרנס, כאשר מעבר ליכולת הקליעה שלה היא גם בולטת בראיית המשחק, במסירה ובתרומה בריבאונד מהקו האחורי.

