מעגל קבוצתי סביב השופט: צ'לסי ברגע ביזארי

משחקים, שערים, מאבקים וגם רגעים ביזארים. המחזור ה-30 בפרמייר ליג נפתח היום (שבת) וחלק מהמפגשים כוללים התמודדות בין ניוקאסל לצ’לסי. המחצית הראשונה נגמרה ב-0:1 למגפייז, אך מה שתפס את העין של התקשורת באנגליה וברשתות היה דווקא משהו שקרה לפני שריקת הפתיחה.

כמנהגם הקבוע, שחקני הבלוז התקבצו למעגל קבוצתי לפני תחילת המשחק, זאת באזור עיגול האמצע. אלא ששופט המשחק, פול טירני, עמד עוד לפני זה באותו המקום ולמעשה במקום לזוז, נוצרה סיטואציה הזויה בה ה-11 של המארחת התגודדו סביבו כשהוא במרכז המעגל.

גם ב-ESPN התייחסו: “סצנה יוצאת דופן”, ב’דיילי מייל’ הוסיפו: “אחד הרגעים המוזרים ביותר של צ’לסי. זה נמשך חצי דקה והותיר את הצופים מבולבלים”. ב’סאן’ גיחחו: “השחקן ה-12. השופט נתפס במרכז המעגל של צ’לסי בצורה מביכה”.

שחקני צ'לסי (IMAGO)

העונה של צ’לסי

צ’לסי הגיעה למשחק מול ניוקאסל לאחר התבוסה 5:2 לפאריס סן ז’רמן במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, בזמן שהיא עדיין ממשיכה במאבקים על המקום בליגת האלופות בעונה הבאה.

בטרם פתיחת ההתמודדות נגד המגפייז, הבלוז השיגו 13 ניצחונות עד כה ב-2025/26 והיו בשוויון נקודות מול ליברפול שבמקום השישי. החבורה של ליאם רוסניור מקווה לסיים את העונה הנוכחית במקום גבוה יותר מהעונה שעברה, כלומר בטופ 3 בפרמייר ליג.