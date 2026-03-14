שתי שחקניות נבחרת משכו את הבקשה למקלט

שתי שחקניות מנבחרת הנשים של איראן בכדורגל ואשת צוות מהצוות המקצועי משכו את בקשות המקלט שהגישו באוסטרליה במהלך טורניר גביע אסיה, כך דווח בתקשורת הממלכתית האיראנית. לפי הדיווחים, השלוש עזבו את אוסטרליה והן בדרכן למלזיה, שם נמצאים שאר חברי המשלחת, לפני חזרתם הצפויה לאיראן.

בתקשורת האיראנית אף פורסמה תמונה של השלוש, כשהן עוטות חיג׳אב, רגע לפני העלייה למטוס. מוקדם יותר השבוע שחקנית נוספת כבר משכה את בקשת המקלט שלה והצטרפה לשאר חברות הנבחרת שעשו את דרכן חזרה דרך מלזיה.

הסיבה: סירוב לשיר את ההמנון

שבע חברות במשלחת האיראנית, שש שחקניות ואשת צוות, ביקשו תחילה מקלט באוסטרליה לאחר שסומנו במדינתן כ“בוגדות בזמן מלחמה”. זאת בעקבות סירובן לשיר את ההמנון הלאומי לפני אחד המשחקים בטורניר.

המהלך התרחש על רקע המתיחות הביטחונית בין איראן לבין ארצות הברית ובעלת בריתה ישראל, כאשר המחאה של השחקניות עוררה סערה גדולה במדינה. לפי הרשויות באוסטרליה, אחת השחקניות שחזרה בה מבקשת המקלט אף יצרה קשר עם שגרירות איראן באוסטרליה ומסרה את מיקומן של השחקניות האחרות שביקשו מקלט. בעקבות זאת הן הועברו למקום מסתור אחר.

ארגוני זכויות אדם טוענים כי הרשויות באיראן מפעילות לעיתים קרובות לחץ על ספורטאים השוהים בחו״ל, כולל איומים כלפי בני משפחה או החרמת רכוש, במטרה למנוע עריקות או ביקורת פומבית על המשטר.

תגובות באוסטרליה ובאיראן

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, שיבח את אומץ ליבן של השחקניות והבהיר כי מדינתו הייתה מוכנה לקבל אותן אם היו בוחרות להישאר. במקביל, נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי טאג', התייחס לפרשה ואף הטיל ספק באפשרות שנבחרת הגברים של איראן תשתתף במונדיאל הקרוב שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.