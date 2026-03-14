יום שבת, 14.03.2026 שעה 21:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אוסטרית
ליגה אוסטרית 25-26
3826-3322שטורם גראץ1
3830-3223לאסק2
3726-4222רד בול זלצבורג3
3630-3422אוסטריה וינה4
3424-2923הארטברג5
3325-2622ראפיד וינה6
3223-2523אלטאך7
3132-3223טירול8
3131-2823ריד9
2634-3123וולפסברגר10
2336-2323גראצר11
1539-2123בלאו-וייס לינץ12

וייסמן בישל, חרמש פתח בניצחון שריף טירספול

החלוץ הישראלי היה חלק מהשער המצמק בהפסד 3:1 של בלאו-וייס לינץ באוסטריה, הקשר שותף ב-0:1 של קבוצתו המולדובית. 77 דקות לבר לין, קריבבס נכנעה

|
שון וייסמן (IMAGO)
הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# בר לין פתח בהרכב של קריבבס מול פוליסיה ז’יטומיר במסגרת המחזור ה-20 בליגה האוקראינית, ושיחק 77 דקות כשקבוצתו הפסידה 2:0 ואיבדה נקודות משחק שני ברציפות.

# שון וייסמן שיחק 90 דקות במדי בלאו-וייס לינץ, שנכנעה 3:1 לאלטץ’ במסגרת המחזור ה-23 בליגה האוסטרית. הקבוצה של החלוץ הישראלי, שגם קיבל צהוב ובישל את השער המצמק במהלך ההתמודדות, עדיין במקום האחרון בטבלה.

# ליאם חרמש פתח ב-11 של שריף טירספול בליגת העל המולדובית, הוא וקבוצתו ניצחו 0:1 את פטרוקוב, ניצחון רביעי רצוף ופעם רביעית ברציפות שהם גם שומרים על רשת נקייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
