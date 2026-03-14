ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3241-3027ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

חריג: שחקן חטאפה משך באיבר מינו של סורלות'

אירוע יוצא דופן במטרופוליטנו, כאשר עבדל אבאקר שלח יד לאזור הרגיש של חלוץ אתלטיקו מדריד, מה שגרם ל-VAR להתערב ולשופט לשלוף לו כרטיס אדום. צפו

אדום לעבדל אבאקר (רויטרס)
אדום לעבדל אבאקר (רויטרס)

אתלטיקו מדריד ניצלה את המעידה של ויאריאל וברחה לה במקום השלישי עם 0:1 קטן-גדול על חטאפה הערב (שבת) בדרבי הקטן של מדריד, כאשר במהלך המפגש התרחש רגע אחד הזוי. מצד אחד, נאוול מולינה כבש מועמד ודאי לשער העונה, אך עבדל אבאקר גנב את ההצגה.

בדקה ה-56 שחקנה של חטאפה באירוע שבאמת לא רואים בכל יום משך לאלכסנדר סורלות’ במקום מגונה, מה שגרם לשופט המשחק להוציא לו כרטיס אדום, זאת אחרי התערבות של מערכת ה-VAR, כשלוח התוצאות כבר הראה 0:1 לחניכיו של דייגו סימאונה. צפו באירוע:

אתלטיקו ניצחה ממועמד לשער העונה, אדום חריג לחטאפה

לפני האירוע הזה כאמור, כבר בדקה השמינית של המשחק, מולינה הכריע את ההמתודדות עם שער שגם כן באמת לא רואים בכל יום. המגן שיגר פצצה מטורפת לחיבורים של סוריה וללא ספק הגול הזה יהיה מועמד בסוף העונה לשער העונה.

