חריג: שחקן חטאפה משך באיבר מינו של סורלות'

אתלטיקו מדריד ניצלה את המעידה של ויאריאל וברחה לה במקום השלישי עם 0:1 קטן-גדול על חטאפה הערב (שבת) בדרבי הקטן של מדריד, כאשר במהלך המפגש התרחש רגע אחד הזוי. מצד אחד, נאוול מולינה כבש מועמד ודאי לשער העונה, אך עבדל אבאקר גנב את ההצגה.

בדקה ה-56 שחקנה של חטאפה באירוע שבאמת לא רואים בכל יום משך לאלכסנדר סורלות’ במקום מגונה, מה שגרם לשופט המשחק להוציא לו כרטיס אדום, זאת אחרי התערבות של מערכת ה-VAR, כשלוח התוצאות כבר הראה 0:1 לחניכיו של דייגו סימאונה. צפו באירוע:

אתלטיקו ניצחה ממועמד לשער העונה, אדום חריג לחטאפה

לפני האירוע הזה כאמור, כבר בדקה השמינית של המשחק, מולינה הכריע את ההמתודדות עם שער שגם כן באמת לא רואים בכל יום. המגן שיגר פצצה מטורפת לחיבורים של סוריה וללא ספק הגול הזה יהיה מועמד בסוף העונה לשער העונה.