"שואפים להתפתח ולהגיע לליגות הגבוהות ביותר"

אחת ממחלקות הנוער המתפתחות ביותר באזור השרון בעונות האחרונות, היא זו של הפועל לב השרון, שקמה בשנת 2017 עם קבוצת ליגה אחת של ילידי 2006, צמחה בהדרגה ולמרות מצבי החירום הרבים שפקדו את המדינה בשש השנים האחרונות, הצליחה להגיע העונה לכמות שיא של 12 קבוצות, החל משנתון טרום ב' ועד לשנתון נערים א'.

קבוצות המחלקה מתבססות על שחקנים תושבי יישובי מועצה אזורית לב השרון, רובם החלו את דרכם בבית הספר לכדורגל של המועדון, שפעיל במספר שלוחות בשטח המועצה. המתקן המרכזי של המחלקה שוכן במושב גאולים, אך אינו מאושר לאירוח משחקים. המגרש בכפר יונה ומעת לעת המגרשים שבעיר נתניה משמשים כמגרשים לאירוח משחקים של קבוצות המחלקה. בעבר המגרש בקדימה, המשמש את קבוצות מ.ס קדימה צורן, שימש כמגרש הביתי של קבוצות המחלקה.

בהפועל לב השרון נרשמו לראשונה העונה שלוש קבוצות נערים, שהשתלבו בצורה מוצלחת בליגות השרון השונות. קבוצת נערים א' בהדרכתו של עובד נונה מוליכה את הטבלה, קבוצת נערים ב' בהדרכתו של סאמי סידאווי מדורגת במקום השלישי ובמרחק שש נקודות מהפסגה, קבוצת נערים ג' בהדרכתו של יוסי אשתמקר מדורגת במקום השלישי ומרוחקת 10 נקודות מהפסגה.

ילדים ב לב השרון (באדיבות המועדון)

גם בחטיבה הצעירה הקבוצות של המועדון מהשרון השתלבו בהצלחה בליגות השרון השונות. אז מה מביא מועדון צנוע להצליח להתפתח בסביבה עתירת מועדונים ותחרות, וללא מגרש ביתי לאירוח משחקים? מה המוטו של המועדון והיעדים לשנים הקרובות? על אלה ועוד, בראיון שקיימנו עם המנהל המקצועי ואחד ממייסדי המועדון, דור סנדר.

דור, איך עוברת על קבוצות המועדון תקופת המלחמה?

"לא היינו בפעילות במגרש בשבוע הראשון, אבל קיימנו זום כמעט כל יום עם שחקני הקבוצות. לירון רובין העביר אימוני כושר מחלקתיים וגם קיים הרצאה עם טיפים לשמירה על אורח חיים ספורטיבי בתקופה הזו. בשבוע האחרון חזרנו לפעילות בהדרגה לפי ההנחיות. יכול להיות שהנחיות המלחמה יטיבו עם הקבוצות, מאחר וניתן לכנס 30 שחקנים כולל המאמנים, מתאפשר לשחקנים להתאמן על מגרש שלם. חזרנו להתאמן גם במגרש המרכזי במושב גאולים וגם במגרשים הקטנים ביישובי המועצה. מתחילת השבוע גם קבוצות בית הספר לכדורגל יחזרו להתאמן. חשוב לייצר מסגרת לילדים בתקופה הזו".

נערים א הפועל לב רמת השרון (באדיבות המועדון)

מה החזון שעומד מאחורי הקמת המועדון?

"לאורך שנים המועדון פעל בפורמט של חוגי כדורגל ביישובי המועצה, שהפעיל יו"ר המועדון גם בימים אלה, חנן רותם. בשנת 2010 כשסיימתי קורס מדריכים התחברתי לחנן, התחלתי לאמן בחוגים וניתן היה לראות, שהרבה מהילדים כמהים למסגרת תחרותית - רבים מהם המשיכו למחלקות הנוער באזור. אחד החניכים שלי מאותה תקופה, אלון גינת, יליד 2002, משחק בקבוצת הבוגרים של מכבי הרצליה. בשנת 2017 רשמנו את קבוצת שנתון 2006 למסגרת ליגה, מהקבוצה הזו יצאו שחקנים לאקדמיה של ההתאחדות ולקבוצות בכירות.

לאחר מכן, רשמנו גם שנתון 2007, בעונת הקורונה הקבוצה הזו הייתה מהטובות ביותר בליגה ששיחקה בה. מהשנתון הזה צמחו שחקני נוער המשחקים בהצלחה בליגות הבכירות לנוער בהם ערן גינת ממכבי ת"א, שליו חג'ג' מהפועל חדרה, גיא בן רפאל בבני יהודה, ליאם בורשטיין - שחזר אחרי כמה עונות בספרד לקבוצת הנוער של מכבי הרצליה. בכל עונה נוספו קבוצות נוספות למסגרת התחרותית, כיום אנחנו עומדים על 12 קבוצות ליגה".

אתי אביר בלושטיין פסיכולוגית המחלקה (באדיבות המועדון)

מי הצטרפו אליך ואל חנן עם השנים?

"לשמחתי, הצטרף אלינו עו"ד נוריאל סייג, שמסייע בניהול המועדון. שמנו דגש לאורך השנים על איכות של אנשי המעטפת המקצועית והמאמנים. אני נעזר לא מעט ביוסי אשתמקר וסאמי סידאווי, שעוזרים להתוות דרך. יואב דוידוביץ' משמש כמנהל המקצועי של החטיבה הצעירה ובית הספר לכדורגל, שם יש לנו שיתוף פעולה וחיבור מצוין עם חיים סילבס ויניב לביא. תום ונטורה מאמן את שוערי המחלקה, לירון רובין משמש כמאמן כושר ואתי אביר-בלושטיין כפסיכולוגית ספורט. כל המאמנים במחלקה שלנו הם אנשי מקצוע ואנשי חינוך. שמח מאוד, שמאמנים טובים רוצים להצטרף אלינו כל העת. דוגמה טובה הוא מאמן קבוצת ילדים ב' רונן אלמליח, שאימן שנים רבות בהצלחה במכבי הרצליה והוביל את קבוצת נערים ג' פסע מעליה לליגת העל".

אתם נמצאים באזור מאוד תחרותי עם הרבה מועדוני כדורגל סביבכם, איך יחסי הגומלין בין המועדונים?

"בגדול, ברמת מנהלי המועדונים, יחסים שמושתתים על הרבה כבוד, הערכה והדדיות. אני תמיד אומר, שהרבה בזכות משה לויאן - יו"ר מ.ס קדימה צורן, הצלחנו לפתח את המועדון, שכן בלי ההסכמה לאפשר לנו לארח משחקים במגרש בקדימה, לא היינו יכולים לצמוח. אני עד היום ביחסים טובים עם ויקי גלאם ממכבי עמק חפר - שהוא מורי ורבי. כמובן שעם האנשים היקרים בכפר יונה ועם ראובן אוחיון ממחלקת הספורט בעיריית נתניה, היחסים מאוד טובים ואנו מודים להם על פתיחת המגרשים לקבוצות שלנו.

לאורך השנים היו מקרים, שבהם מאמנים ממועדונים שונים התנהלו בצורה לא מספיק מכובדת, כשניסו לשכנע ילדים ממועדון שכן להצטרף אליהם. תמיד נכנסנו לעובי הקורה כדי לגשר. יש מעברי שחקנים בין המועדונים ברוח טובה, אנחנו שחררנו העונה באהבה שני שחקני מפתח מקבוצת נערים א' לכפר יונה, כדי שיוכלו לשחק בליגה הארצית".

שחקני לב השרון בהרצאה של יוחאי שטנצלר (באדיבות המועדון)

המועצה שאתם מייצגים מדורגת בדירוג סוציו אקונומי גבוה. איך זה, שבשנת 2026 אין לכם מגרש בתחומי המועצה מאושר לקיום משחקים?

"עונה רביעית שבה אנו מתאמנים במגרש בגאולים, מגרש ישן ו-ותיק, שהשקענו רבות בשיפוצים ובכר דשא איכותי, אבל רק לאחר מכן הבנו שטעינו, שנכון יותר היה לדאוג למשטח סינטטי - וכך עשינו בהשקעה נכבדת. לאירוח המשחקים במגרשי חוץ יש עלויות כבדות, מעל 200 אלף שקלים בעונה. חילופי השלטון במועצה עושים רושם שהם לטובתנו. מרגישים שיש לנו הרבה יותר מענה וקשב במועצה, החל מראש המועצה, נר אלי אטון, דרך מחלקות הספורט ומחלקת התרבות בראשותה של רותם עומס, שדואגת לנו למענה לכל דבר. בקיץ הקרוב אנחנו נעבור לעמותה חדשה בשיתוף המועצה, מה שיוכל לעזור לנו להתנהל בצורה טובה יותר. אנחנו מעודדים מהאינטרקציה עם המועצה ומקווים שעם הזמן נזכה גם למגרש תקני בתחומי המועצה".

מאמני לב השרון לימינו של דור סנדר (באדיבות המועדון)

מה היעדים שלכם לעונות הבאות?

"להמשיך לפתח את בתי הספר לכדורגל לעוד שלוחות, להמשיך לפתח שחקנים טובים, שיהוו תשתית לקבוצות שלנו בכל השנתונים. כמובן שנשמח לראות שחקנים שלנו ממשיכים בהתפתחות במועדונים הבכירים בארץ. אנחנו מקווים, שקבוצות הנערים שלנו יעלו לליגות גבוהות יותר ועם הזמן, שתהיה לנו קבוצת נוער שתגיע גם היא לדרג גבוה יותר מדרג המחוזיות, זה יעזור לנו להעלות את האיכות גם בחטיבה הצעירה, שהיא ללא ספק הליבה עמוד תווך ועוגן במועדון".