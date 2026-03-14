זהב וארד לישראל באליפות אירופה בג'יו ג'יטסו

על רקע המתח ומצב המלחמה בישראל, נבחרת ישראל בענף הג'יו ג'יטסו יצאה לאליפות אירופה וזאת לאחר התערבות וסיוע משרד התרבות והספורט. ביומיים הראשונים של התחרות, ספורטאינו יילחמו בקטגוריה של עד גיל 21.

עידו ברש, שזכה לאחרונה בתואר הספורטאי הצעיר של 2025 של התאחדות "אילת"- זכה במדליית הזהב בקטגוריית משקל עד 85 ק״ג. בדרך למדליה הכניע עידו מתחרה מנורבגיה, בהמשך גבר על יריב מהונגריה ובגמר ניצח את היריב מסלובקיה וזכה במדליית הזהב.

אלביס לולקו זכה במדליית הארד בקטגוריית משקל עד 69 ק״ג וזאת לאחר חמישה קרבות. לולקו גבר בשלבים המוקדמים על יריבים מיוון, קרואטיה ונורבגיה ובהמשך ניצח מתחרה מבלגיה בהכנעה. בחצי הגמר הפסיד למתחרה מאוקראינה וסיים עם מדליית הארד.

אלביס לולקו (קרדיט: התאחדות הג'יו ג'יטסו)

“עידו ואלביס מביאים גאווה גדולה”

נבחרת ישראל, בגילאים השונים, יצאה עם מספר ספורטאים מצומצם מאוד, בהשוואה לאלו שהשיגו הקריטריון להשתתפות וזאת לאור הנסיבות והמגבלות. ארז אלראי, נשיא התאחדות הג׳יו ג׳יטסו בישראל, אמר: “פתיחה מצוינת ליום הראשון של אליפות אירופה. בתקופה לא פשוטה לכולנו, שבה עד הרגע האחרון לא היה ברור אם נצליח להוציא את המשלחת לתחרות, עידו ואלביס מביאים גאווה גדולה לכולנו ולספורט הישראלי. ההישגים שלהם הם תוצאה של עבודה קשה, נחישות ומחויבות לענף. אנחנו גאים בהם מאוד ומצפים לראות הצלחות והישגים נוספים גם בהמשך התחרות”.

אריק קפלן, נשיא ומנכ״ל התאחדות ׳אילת’, לענפי ספורט שאינם אולימפיים: “במיוחד בתקופה מורכבת למדינת ישראל, הספורטאים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה בכבוד בזירה הבינלאומית ולהביא הישגים. לראות אותם עומדים על הפודיום כבר ביום הראשון של אליפות אירופה זו גאווה גדולה לספורט הישראלי. אני מודה למשרד התרבות והספורט על הסיוע בהוצאת המשלחת לאליפות החשובה הזו”. אליפות אירופה תימשך בימים הקרובים כאשר ספורטאים נוספים מנבחרת ישראל צפויים להתחרות בקטגוריות השונות.