יום שבת, 14.03.2026 שעה 20:07
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

זהב וארד לישראל באליפות אירופה בג'יו ג'יטסו

בצל המלחמה בארץ, עידו ברש זכה במקום הראשון (עד 85 ק"ג) ואלביס לולקו במקום השלישי (עד 69 ק"ג) עם פתיחת התחרות ביוון: "מביאים גאווה גדולה"

|
עידו ברש (קרדיט: התאחדות הג'יו ג'יטסו)
על רקע המתח ומצב המלחמה בישראל, נבחרת ישראל בענף הג'יו ג'יטסו יצאה לאליפות אירופה וזאת לאחר התערבות וסיוע משרד התרבות והספורט. ביומיים הראשונים של התחרות, ספורטאינו יילחמו בקטגוריה של עד גיל 21. 

עידו ברש, שזכה לאחרונה בתואר הספורטאי הצעיר של 2025 של התאחדות "אילת"- זכה במדליית הזהב בקטגוריית משקל עד 85 ק״ג. בדרך למדליה הכניע עידו מתחרה מנורבגיה, בהמשך גבר על יריב מהונגריה ובגמר ניצח את היריב מסלובקיה וזכה במדליית הזהב.

אלביס לולקו זכה במדליית הארד בקטגוריית משקל עד 69 ק״ג וזאת לאחר חמישה קרבות. לולקו גבר בשלבים המוקדמים על יריבים מיוון, קרואטיה ונורבגיה ובהמשך ניצח מתחרה מבלגיה בהכנעה. בחצי הגמר הפסיד למתחרה מאוקראינה וסיים עם מדליית הארד.

אלביס לולקו (קרדיט: התאחדות הגאלביס לולקו (קרדיט: התאחדות הג'יו ג'יטסו)

“עידו ואלביס מביאים גאווה גדולה”

נבחרת ישראל, בגילאים השונים, יצאה עם מספר ספורטאים מצומצם מאוד, בהשוואה לאלו שהשיגו הקריטריון להשתתפות וזאת לאור הנסיבות והמגבלות. ארז אלראי, נשיא התאחדות הג׳יו ג׳יטסו בישראל, אמר: “פתיחה מצוינת ליום הראשון של אליפות אירופה. בתקופה לא פשוטה לכולנו, שבה עד הרגע האחרון לא היה ברור אם נצליח להוציא את המשלחת לתחרות, עידו ואלביס מביאים גאווה גדולה לכולנו ולספורט הישראלי. ההישגים שלהם הם תוצאה של עבודה קשה, נחישות ומחויבות לענף. אנחנו גאים בהם מאוד ומצפים לראות הצלחות והישגים נוספים גם בהמשך התחרות”.

אריק קפלן, נשיא ומנכ״ל התאחדות ׳אילת’, לענפי ספורט שאינם אולימפיים: “במיוחד בתקופה מורכבת למדינת ישראל, הספורטאים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה בכבוד בזירה הבינלאומית ולהביא הישגים. לראות אותם עומדים על הפודיום כבר ביום הראשון של אליפות אירופה זו גאווה גדולה לספורט הישראלי. אני מודה למשרד התרבות והספורט על הסיוע בהוצאת המשלחת לאליפות החשובה הזו”. אליפות אירופה תימשך בימים הקרובים כאשר ספורטאים נוספים מנבחרת ישראל צפויים להתחרות בקטגוריות השונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */