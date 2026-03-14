ברייטון גברה על סנדרלנד, 0:0 לבורנמות׳ וברנלי

המחזור ה-30 בליגה האנגלית יצא היום (שבת) לדרך עם שני משחקים מוקדמים במקביל. ברייטון גברה 0:1 על סנדרלנד ועלתה למקום העשירי, בונרמות׳ סיימה ב-0:0 עם ברנלי מהתחתית.

סנדרלנד – ברייטון 1:0

שתי הקבוצות ממרכז הטבלה נפגשו למשחק מסקרן. אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, יאנקובה מינטה כבש בדקה ה-58 שער גדול והכריע את המשחק. השחפים עלו למקום העשירי, בעוד המארחת נותרה במקום ה-12.

ברנלי – בורנמות׳ 0:0

הדובדבנים עם משחק עשירי ברציפות ללא הפסד, כשהם עלו למקום התשיעי בטבלה, למרות חלוקת נקודות מאכזבת נגד קבוצת התחתית מהמקום ה-19. שתי הקבוצות ניסו למצוא את הרשת, אך ללא הצלחה ונפרדו בתיקו ללא שערים.