יום שבת, 14.03.2026 שעה 19:48
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4146-4430בורנמות'9
4036-3930ברייטון10
4043-4029פולהאם11
4035-3030סנדרלנד12
3943-4229ניוקאסל13
3835-3329קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

ברייטון גברה על סנדרלנד, 0:0 לבורנמות׳ וברנלי

השחפים עלו למקום העשירי בטבלת הפרמייליג אחרי 0:1 על האדומים לבנים, מינטה הכריע בשער נהדר. הדובדבנים סיימו בחלוקת נקודות נגד הקבוצה מהתחתית

|
שחקני ברייטון חוגגים (רויטרס)

המחזור ה-30 בליגה האנגלית יצא היום (שבת) לדרך עם שני משחקים מוקדמים במקביל. ברייטון גברה 0:1 על סנדרלנד ועלתה למקום העשירי, בונרמות׳ סיימה ב-0:0 עם ברנלי מהתחתית.

סנדרלנד – ברייטון 1:0

שתי הקבוצות ממרכז הטבלה נפגשו למשחק מסקרן. אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, יאנקובה מינטה כבש בדקה ה-58 שער גדול והכריע את המשחק. השחפים עלו למקום העשירי, בעוד המארחת נותרה במקום ה-12.

ברנלי – בורנמות׳ 0:0

הדובדבנים עם משחק עשירי ברציפות ללא הפסד, כשהם עלו למקום התשיעי בטבלה, למרות חלוקת נקודות מאכזבת נגד קבוצת התחתית מהמקום ה-19. שתי הקבוצות ניסו למצוא את הרשת, אך ללא הצלחה ונפרדו בתיקו ללא שערים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
