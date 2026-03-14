רסיס נפל ליד אולמה של עירוני נס ציונה

על רקע המלחמה מול איראן שהחלה לפני שבועיים בדיוק, בירי הטילים מוקדם יותר היום (שבת) נפל רסיס בסמוך לאולם לב המושבה, אולמה הביתי של עירוני נס ציונה.

בהמשך לכך, במועדון מהשפלה אישרו את הדברים ל-ONE וסיפרו כי לא נגרם נזק לאולם עצמו, אך נזק קל נגרם למחסן הקבוצה הכתומה בסמוך לאולם הקבוצה.

בקבוצה הוסיפו כי האימון שתוכנן להערב לא יתקיים, לגבי מחר הקבוצה עדיין ממתינה להנחיות פיקוד העורף, אך נראה כי מחר אימון הקבוצה יתקיים כרגיל.

הזרים של נס ציונה עדיין בארצות הברית

הקבוצה כמובן מתאמנת עם הסגל הישראלי בלבד, בזמן שהשחקנים הזרים נמצאים בארצות הברית וקיבלו תכנית אימוני כושר אישית.

כזכור, לפני שבועיים הספורט הישראלי, כולל כמובן ליגת ווינר סל, נעצר עם המתקפה של מדינת ישראל וארצות הברית על איראן.