יום שבת, 14.03.2026 שעה 20:07
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

רסיס נפל ליד אולמה של עירוני נס ציונה

בירי הטילים מאיראן מוקדם יותר היום לכיוון המרכז והשפלה רסיס נפל ליד אולם לב המושבה של הקבוצה הכתומה, כשנזק קל נגרם למחסן שנמצא בסמוך לאולם

|
שחקני עירוני נס ציונה (רועי כפיר)
שחקני עירוני נס ציונה (רועי כפיר)

על רקע המלחמה מול איראן שהחלה לפני שבועיים בדיוק, בירי הטילים מוקדם יותר היום (שבת) נפל רסיס בסמוך לאולם לב המושבה, אולמה הביתי של עירוני נס ציונה.

בהמשך לכך, במועדון מהשפלה אישרו את הדברים ל-ONE וסיפרו כי לא נגרם נזק לאולם עצמו, אך נזק קל נגרם למחסן הקבוצה הכתומה בסמוך לאולם הקבוצה. 

בקבוצה הוסיפו כי האימון שתוכנן להערב לא יתקיים, לגבי מחר הקבוצה עדיין ממתינה להנחיות פיקוד העורף, אך נראה כי מחר אימון הקבוצה יתקיים כרגיל.

הזרים של נס ציונה עדיין בארצות הברית

הקבוצה כמובן מתאמנת עם הסגל הישראלי בלבד, בזמן שהשחקנים הזרים נמצאים בארצות הברית וקיבלו תכנית אימוני כושר אישית.

כזכור, לפני שבועיים הספורט הישראלי, כולל כמובן ליגת ווינר סל, נעצר עם המתקפה של מדינת ישראל וארצות הברית על איראן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
