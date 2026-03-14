"זה היה הרגע שלי, אנחנו לא מפחדים מאף אחד"

דניאל פרץ מציג – עוד מופע שיזכרו באנגליה. השוער הישראלי של סאות’המפטון כיכב עם עצירות נהדרות והצלה אחת ענקית שמנעה מקבוצתו להיכנס לפיגור, ב-1:2 של הקדושים על מוליכת הצ’מפיונשיפ קובנטרי, כאשר המסע לעבר הפלייאוף נמשך.

לצד השבחים בתקשורת הבריטית, פרץ עצמו דיבר ל’סקיי ספורט’ בתום ההתמודדות: “לכל שחקן יש את הרגע שלו במשחק ואני שמח שיכולתי לעזור לקבוצה עם הרגע שלי. כל אחד מאיתנו נתן מאה אחוז ואם לא נעשה את זה אנחנו לא ננצח”.

אקס מכבי תל אביב המשיך: “יש לנו הרבה כבוד לקובנטרי, הם עושים עונה טובה מאוד, אבל אנחנו לא מפחדים מאף יריבה ובאנו לכאן כדי לנצח. אני מאוד שמח שהצלחנו לעשות את זה”.

דניאל פרץ (רויטרס)

“מאוד גאה להיות חלק מסאות’המפטון”

פרץ נשאל על דקות הסיום המותחות, בהן נאלץ לבצע הדיפות קריטיות, כשהעיתונאי מ’סקיי’ תיאר את חגיגת העצירות כחגיגות שער: “כל השוערים בקבוצה עובדים מאוד קשה, כדי שנוכל להופיע ברגעים האלה יותר ויותר. אני שמח שיכולתי לעזור לקבוצה ושוב, כל אחד בקבוצה תרם במאמץ אדיר. אני מאוד גאה להיות חלק מסאות’המפטון”.

סאות’המפטון ופרץ פתחו פער של שלוש נקודות מדרבי, כשמנגד הם כרגע עדיין במקום השביעי בטבלה ורחוקים שלוש נקודות מרקסהאם השישית, שסוגרת לפחות בינתיים את הקבוצות שיהיו בפלייאוף.