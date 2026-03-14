יום שבת, 14.03.2026 שעה 18:09
7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6841-5137מילוול3
6538-6436איפסוויץ'4
6353-5937האל סיטי5
6047-5737רקסהאם6
5748-6037סאות'המפטון7
5448-5437דרבי קאונטי8
5242-4636ווטפורד9
5247-4737בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5149-4938בריסטול סיטי12
4951-5237שפילד יונייטד13
4946-4237פרסטון14
4845-4936נוריץ'15
4839-4237סטוק סיטי16
4845-3638צ'רלטון17
4759-4637ק.פ.ר18
4047-3636פורטסמות'19
3949-3638אוקספורד יונייטד20
3948-3437בלקבורן21
3857-5037לסטר22
3754-3637ווסט ברומיץ'23
-674-2337שפילד וונסדיי24

"זה היה הרגע שלי, אנחנו לא מפחדים מאף אחד"

דניאל פרץ התרגש אחרי המופע הגדול ב-1:2 של סאות'המפטון על קובנטרי: "באנו לכאן כדי לנצח ואני שמח שיכולתי לעזור לחברים, גאה להיות בקבוצה הזו"

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ מציג – עוד מופע שיזכרו באנגליה. השוער הישראלי של סאות’המפטון כיכב עם עצירות נהדרות והצלה אחת ענקית שמנעה מקבוצתו להיכנס לפיגור, ב-1:2 של הקדושים על מוליכת הצ’מפיונשיפ קובנטרי, כאשר המסע לעבר הפלייאוף נמשך.

לצד השבחים בתקשורת הבריטית, פרץ עצמו דיבר ל’סקיי ספורט’ בתום ההתמודדות: “לכל שחקן יש את הרגע שלו במשחק ואני שמח שיכולתי לעזור לקבוצה עם הרגע שלי. כל אחד מאיתנו נתן מאה אחוז ואם לא נעשה את זה אנחנו לא ננצח”.

אקס מכבי תל אביב המשיך: “יש לנו הרבה כבוד לקובנטרי, הם עושים עונה טובה מאוד, אבל אנחנו לא מפחדים מאף יריבה ובאנו לכאן כדי לנצח. אני מאוד שמח שהצלחנו לעשות את זה”.

דניאל פרץ (רויטרס)דניאל פרץ (רויטרס)

“מאוד גאה להיות חלק מסאות’המפטון”

פרץ נשאל על דקות הסיום המותחות, בהן נאלץ לבצע הדיפות קריטיות, כשהעיתונאי מ’סקיי’ תיאר את חגיגת העצירות כחגיגות שער: “כל השוערים בקבוצה עובדים מאוד קשה, כדי שנוכל להופיע ברגעים האלה יותר ויותר. אני שמח שיכולתי לעזור לקבוצה ושוב, כל אחד בקבוצה תרם במאמץ אדיר. אני מאוד גאה להיות חלק מסאות’המפטון”.

סאות’המפטון ופרץ פתחו פער של שלוש נקודות מדרבי, כשמנגד הם כרגע עדיין במקום השביעי בטבלה ורחוקים שלוש נקודות מרקסהאם השישית, שסוגרת לפחות בינתיים את הקבוצות שיהיו בפלייאוף. 

