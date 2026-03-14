יום שבת, 14.03.2026 שעה 18:07
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6841-5137מילוול3
6538-6436איפסוויץ'4
6353-5937האל סיטי5
6047-5737רקסהאם6
5748-6037סאות'המפטון7
5448-5437דרבי קאונטי8
5242-4636ווטפורד9
5247-4737בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5149-4938בריסטול סיטי12
4951-5237שפילד יונייטד13
4946-4237פרסטון14
4845-4936נוריץ'15
4839-4237סטוק סיטי16
4845-3638צ'רלטון17
4759-4637ק.פ.ר18
4047-3636פורטסמות'19
3949-3638אוקספורד יונייטד20
3948-3437בלקבורן21
3857-5037לסטר22
3754-3637ווסט ברומיץ'23
-674-2337שפילד וונסדיי24

"דניאל פרץ מבריק", "אחת ההצלות של העונה"

באנגליה הרעיפו שבחים על הישראלי בין הקורות של סאות'המפטון, אחרי שכיכב ב-1:2 על קובנטרי: "עצירות מדהימות, ביצוע פנומנלי מצד השוער של הקדושים"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

עוד הופעה גדולה לדניאל פרץ, עוד ניצחון גדול לסאות’המפטון. השוער הישראלי וקבוצתו התארחו היום (שבת) אצל מוליכת הצ’מפיונשיפ קובנטרי, והשיגו 1:2 מרשים כדי להמשיך את המסע לעבר הפלייאוף, שלוש נקודות חשובות שהגיעו גם בזכות הצלת ענק של השוער הישראלי במחצית הראשונה לצד עצירות חשובות נוספות שלו.

באנגליה שיבחו את אקס מכבי תל אביב על הופעה יוצאת דופן, כשאותה עצירה גדולה מהדקה ה-43 במוקד: “פרץ הציל את זה בצורה מבריקה”, נכתב ב’סקיי ספורט’. ב-’BBC’ נכתב: “עצירה מדהימה של דניאל פרץ, אחת ההצלות של העונה. נהדר, ביצוע פנומנלי מצד השוער של סאות’המפטון”.

מהלך המשחק ומשמעות הניצחון

במשחק עצמו, פלין דאונס היה זה שהעלה את סאות’המפטון ליתרון בדקה ה-49, כאשר קוריו מצוקי ניצל חוסר ריכוז הגנתי מצד קובנטרי כדי להכפיל עבור האורחת בריקו ארנה. בדקה ה-92, פנדל של ויקטור תורפ הכניע את פרץ וצימק, אך זה לא עזר לקובנטרי למרות שתקפה גלים גלים ברגעים המותחים בסיום. פרץ אגב, קיבל צהוב על הפרעה לפני בעיטת העונשין מ-11 המטרים.

בעקבות הניצחון החשוב, דניאל פרץ וקבוצתו פתחו פער של שלוש נקודות על דרבי קאונטי שנכנעה במשחק האחרון. הקדושים נותרו במקום השביעי בטבלה, רחוקים שלוש נקודות בלבד מרקסהאם השישית, אותה הם ינסו להמשיך לעקוף כדי להגיע בסופו של דבר לפלייאוף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */