"דניאל פרץ מבריק", "אחת ההצלות של העונה"

עוד הופעה גדולה לדניאל פרץ, עוד ניצחון גדול לסאות’המפטון. השוער הישראלי וקבוצתו התארחו היום (שבת) אצל מוליכת הצ’מפיונשיפ קובנטרי, והשיגו 1:2 מרשים כדי להמשיך את המסע לעבר הפלייאוף, שלוש נקודות חשובות שהגיעו גם בזכות הצלת ענק של השוער הישראלי במחצית הראשונה לצד עצירות חשובות נוספות שלו.

באנגליה שיבחו את אקס מכבי תל אביב על הופעה יוצאת דופן, כשאותה עצירה גדולה מהדקה ה-43 במוקד: “פרץ הציל את זה בצורה מבריקה”, נכתב ב’סקיי ספורט’. ב-’BBC’ נכתב: “עצירה מדהימה של דניאל פרץ, אחת ההצלות של העונה. נהדר, ביצוע פנומנלי מצד השוער של סאות’המפטון”.

מהלך המשחק ומשמעות הניצחון

במשחק עצמו, פלין דאונס היה זה שהעלה את סאות’המפטון ליתרון בדקה ה-49, כאשר קוריו מצוקי ניצל חוסר ריכוז הגנתי מצד קובנטרי כדי להכפיל עבור האורחת בריקו ארנה. בדקה ה-92, פנדל של ויקטור תורפ הכניע את פרץ וצימק, אך זה לא עזר לקובנטרי למרות שתקפה גלים גלים ברגעים המותחים בסיום. פרץ אגב, קיבל צהוב על הפרעה לפני בעיטת העונשין מ-11 המטרים.

בעקבות הניצחון החשוב, דניאל פרץ וקבוצתו פתחו פער של שלוש נקודות על דרבי קאונטי שנכנעה במשחק האחרון. הקדושים נותרו במקום השביעי בטבלה, רחוקים שלוש נקודות בלבד מרקסהאם השישית, אותה הם ינסו להמשיך לעקוף כדי להגיע בסופו של דבר לפלייאוף.