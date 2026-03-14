יום שבת, 14.03.2026 שעה 18:08
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5533-5128ויאריאל3
5425-4627אתלטיקו מדריד4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3241-3027ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

ברחה מהתחתית: 0:3 לג'ירונה על אתלטיק בילבאו

הקטלונים אספו 3 נק' מפתיעות וקריטיות כדי לקחת אוויר, כאשר הבאסקים ספגו מכה במטרה להגיע לאירופה בעונה הבאה. רינקון, אונאי ואצ'ברי כבשו. צפו

שחקני ג'ירונה חוגגים (La Liga)
בישראל עדיין לא משחקים כדורגל בעקבות המלחמה עם איראן וחיזבאללה, אבל בשאר הליגות ברחבי אירופה ממשיכים ובספרד המחזור ה-28 נמשך היום בליגה הבכירה. ג’ירונה פתחה את יום המשחקים עם 0:3 על בילבאו, כאשר בהמשך אוביידו תארח את ולנסיה (19:30, חי בערוץ ONE).

ג’ירונה – אתלטיק בילבאו 0:3

אוויר לנשימה: ג'ירונה מפתיעה את בילבאו

הפתעה קטנה בקטלוניה, שם המארחת ראתה כנראה את אלאבס מועדת בצורה דרמטית וברחה מהתחתית עם שלוש נקודות יקרות, זאת אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון. הבאסקים בעקבות ההפסד רשמו בעצמם שלושה משחקים ללא ניצחון, והתרחקו מהמקום השישי שמוביל לאירופה. ג’ירונה ברחה עד כדי שש נקודות מהקו האדום, הוגו רינקון כבש אחרי ארבע דקות, אזדין אונאי הכפיל בדקה ה-77, קלאודיו אצ’ברי חתם בתוספת.

