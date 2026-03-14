ברחה מהתחתית: 0:3 לג'ירונה על אתלטיק בילבאו

בישראל עדיין לא משחקים כדורגל בעקבות המלחמה עם איראן וחיזבאללה, אבל בשאר הליגות ברחבי אירופה ממשיכים ובספרד המחזור ה-28 נמשך היום בליגה הבכירה. ג’ירונה פתחה את יום המשחקים עם 0:3 על בילבאו, כאשר בהמשך אוביידו תארח את ולנסיה (19:30, חי בערוץ ONE).

ג’ירונה – אתלטיק בילבאו 0:3

אוויר לנשימה: ג'ירונה מפתיעה את בילבאו

הפתעה קטנה בקטלוניה, שם המארחת ראתה כנראה את אלאבס מועדת בצורה דרמטית וברחה מהתחתית עם שלוש נקודות יקרות, זאת אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון. הבאסקים בעקבות ההפסד רשמו בעצמם שלושה משחקים ללא ניצחון, והתרחקו מהמקום השישי שמוביל לאירופה. ג’ירונה ברחה עד כדי שש נקודות מהקו האדום, הוגו רינקון כבש אחרי ארבע דקות, אזדין אונאי הכפיל בדקה ה-77, קלאודיו אצ’ברי חתם בתוספת.