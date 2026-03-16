5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

עדיין לא חוזרים: הליגה לא תשוב בשבת הקרובה

הכדורגל הישראלי, שנעצר בעקבות המלחמה עם איראן, לא יחזור לפעילות בשבת. פיקוד העורף לא מאשר זאת. התכנון הבא לחזרה: ב-4.4, אחרי פגרת הנבחרות

ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
הספורט הישראלי נעצר לפני שבועיים עם המתקפה שפתחו ישראל וארצות הברית על איראן. היו תקוות כי הכדורגל הישראלי יחזור בסוף השבוע הקרוב במתכונת של משחקים ללא קהל, אך פיקוד העורף לא אישר זאת, וליגת העל לא תחזור גם בשבת הקרובה.

הכדורגל הישראלי, גם ללא קהל כפי שמתוכנן, לא ישוב למגרשים, כשאולי זה יקרה רק בחודש הבא אחרי פגרת הנבחרות. כזכור, ליגת העל נעצרה ממש ברגעי ההכרעה של העונה הסדירה, אחרי 24 מחזורים מפתיחת העונה ושני מחזורים לפני חלוקה לפלייאוף עליון ותחתון.

המועד הבא אותו סימנו במנהלת הליגה לחזרה לפעילות הוא לאחר פגרת הנבחרות (בסוף השבוע של ה-4.4), זאת בכפוף כמובן למצב הביטחוני. בנוסף, ככל ויהיה שינוי במצב הביטחוני, משחקי הליגה הלאומית יחודשו במהלך פגרת הנבחרות.

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון: “בהמשך להנחיות פקע"ר והמצב הביטחוני, לא ניתן כרגע לחדש את משחקי הכדורגל המקצועני. הנחינו את הקבוצות להיערך לחזרת המשחקים בתחילת אפריל ונקווה שהדבר יתאפשר מבחינה ביטחונית. אני שב ומדגיש שאנו נעשה הכל על מנת לסיים את עונת הכדורגל במלואה, למרות הקשיים, כדי להגיע להכרעות ספורטיביות אך ורק על כר הדשא. בהזדמנות זאת אנו שבים ומחזקים את צה"ל וצבא ארה"ב שמגנים על מדינת ישראל".

המכתב של המנהלת לקבוצות

ניר ינקלביץ, מ"מ מנכ"ל המנהלת, כתב לקבוצות: “אנו נמצאים בקשר רציף מול הרשויות הרלוונטיות על מנת לקבל אישור לחידוש המשחקים, בשלב ראשון בהתאם למתווה המנהלת לקיום משחקים עם בעלי תפקידים בלבד, כפי שאושר במהלך מלחמת חרבות ברזל. הערכות המצב מתבצעות על ידי פקע"ר על בסיס יומי וההחלטה על החזרה תינתן רק באישורם”.

“בשלב זה, טרם ניתן האישור לחזרה לפעילות המשחקים. בשל כך ועל מנת לייצר וודאות בהכנות הקבוצות וכלל הגורמים המעורבים , נבקש להודיעכם כי לא יתקיימו משחקים בליגות המקצועניות גם בסוף השבוע הקרוב. בשל פגרת פיפ"א לקיום משחקים בינלאומיים של נבחרות, חזרת הליגה לפעילות, בכפוף לקבלת האישורים, תהיה סביב סוף השבוע ב-4.4. יחד עם זאת, ככל ויתקבל אישור לקיום המשחקים, אנו מתכוונים לחדש את פעילות הליגה הלאומית כבר במהלך השבוע הבא”, הוסיף ינקלביץ’.

“ככל ויינתן אישור נעדכן מספר ימים טרם קיום המשחקים. נשוב ונבהיר כי אנו מתכוונים לעשות הכל על מנת להביא לסיום פעילות תחרויות הליגות המקצועניות במתכונת שנקבעה מראש ולהכרעות ספורטיביות על כר הדשא. כפי שכבר פורט, לוחות הזמנים יהיו צפופים וככל שחזרת הליגות לפעילות תתעכב, כך הקושי והאתגר יהיו גדולים יותר על כל המשתמע. לוחות זמנים מדויקים (למשחקי הליגה והגביע) יפורסמו רק כאשר תהיה ודאות על מועד החזרה לפעילות, שכן מועדי המשחקים הינם נגזרת של מועד חזרת הפעילות ויכולים להשתנות בהתאם, אולם כפי שכבר נמסר יש לקחת בחשבון שהעונה תתארך עד לסיום חודש מאי ובמידת הצורך אף מעבר לכך. אנו נמשיך ונעדכן בהתאם לשינויים”, סיכם.

