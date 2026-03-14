יום שבת, 14.03.2026 שעה 16:30
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6841-5137מילוול3
6538-6436איפסוויץ'4
6353-5937האל סיטי5
6047-5737רקסהאם6
5748-6037סאות'המפטון7
5448-5437דרבי קאונטי8
5242-4636ווטפורד9
5247-4737בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5149-4938בריסטול סיטי12
4951-5237שפילד יונייטד13
4946-4237פרסטון14
4845-4936נוריץ'15
4839-4237סטוק סיטי16
4845-3638צ'רלטון17
4759-4637ק.פ.ר18
4047-3636פורטסמות'19
3949-3638אוקספורד יונייטד20
3948-3437בלקבורן21
3857-5037לסטר22
3754-3637ווסט ברומיץ'23
-674-2337שפילד וונסדיי24

הצלת ענק לפרץ, 1:2 לסאות'המפטון על קובנטרי

השוער הישראלי הציל את קבוצתו מפיגור עם ביצוע מרהיב וספג רק בפנדל מצמק בהופעה מרשימה, הקדושים פתחו פער על דרבי וממשיכים במסע לעבר הפלייאוף

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

המחזור ה-38 בצ’מפיונשיפ המשיך היום (שבת) והוא האיר פנים בגדול לדניאל פרץ, שספג רק שער אחד בפנדל מול המוליכה קובנטרי וסיפק גם הצלת ענק לצד עצירות מרשימות בדקות הסיום, בדרך ל-1:2 האדיר של קבוצתו סאות’המפטון. הקדושים עם ניצחון רביעי בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות.

השוער הישראלי, שכבר קנה את אהבת הקהל בזכות תצוגות טובות מאז שהגיע, המשיך במומנטום החיובי מבחינתו, עם שני שערים בלבד שהוציא מהשער בשלושת המשחקים האחרונים. כזכור, פרץ שמר על רשת נקייה מול פולהאם בגביע, אז הוא וסאות’המפטון ניצחו 0:1 ועלו לשלב הבא במפעל – שם יפגשו את ארסנל הגדולה.

השיא של פרץ בהתמודדות עם היריבה של פרנק למפארד הגיע בדקה ה-43 במצב של תיקו אפס, אז אקס מכבי תל אביב התעופף עם אינסטינקט מרהיב כדי לקחת כדור שהיה בדרך לשער מנגיחה של שחקן קובנטרי. שחקני סאות’המפטון מיד הגיעו לברך את פרץ, שנראה מציג מנהיגות ומקנה לחבריו קור רוח. לאורך ההתמודדות, הוא סיפק לא פחות משישה הצלות מכריעות.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

מהלך המשחק ומשמעות הניצחון

במשחק עצמו, פלין דאונס היה זה שהעלה את סאות’המפטון ליתרון בדקה ה-49, כאשר קוריו מצוקי ניצל חוסר ריכוז הגנתי מצד קובנטרי כדי להכפיל עבור האורחת בריקו ארנה. בדקה ה-92, פנדל של ויקטור תורפ הכניע את פרץ וצימק, אך זה לא עזר לקובנטרי למרות שתקפה גלים גלים ברגעים המותחים בסיום. פרץ אגב, קיבל צהוב על הפרעה לפני בעיטת העונשין מ-11 המטרים.

בעקבות הניצחון החשוב, דניאל פרץ וקבוצתו פתחו פער של שלוש נקודות על דרבי קאונטי שנכנעה במשחק האחרון. הקדושים נותרו במקום השביעי בטבלה, רחוקים שלוש נקודות בלבד מרקסהאם השישית, אותה הם ינסו להמשיך לעקוף כדי להגיע בסופו של דבר לפלייאוף.

