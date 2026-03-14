הצלת ענק לפרץ, 1:2 לסאות'המפטון על קובנטרי

המחזור ה-38 בצ’מפיונשיפ המשיך היום (שבת) והוא האיר פנים בגדול לדניאל פרץ, שספג רק שער אחד בפנדל מול המוליכה קובנטרי וסיפק גם הצלת ענק לצד עצירות מרשימות בדקות הסיום, בדרך ל-1:2 האדיר של קבוצתו סאות’המפטון. הקדושים עם ניצחון רביעי בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות.

השוער הישראלי, שכבר קנה את אהבת הקהל בזכות תצוגות טובות מאז שהגיע, המשיך במומנטום החיובי מבחינתו, עם שני שערים בלבד שהוציא מהשער בשלושת המשחקים האחרונים. כזכור, פרץ שמר על רשת נקייה מול פולהאם בגביע, אז הוא וסאות’המפטון ניצחו 0:1 ועלו לשלב הבא במפעל – שם יפגשו את ארסנל הגדולה.

השיא של פרץ בהתמודדות עם היריבה של פרנק למפארד הגיע בדקה ה-43 במצב של תיקו אפס, אז אקס מכבי תל אביב התעופף עם אינסטינקט מרהיב כדי לקחת כדור שהיה בדרך לשער מנגיחה של שחקן קובנטרי. שחקני סאות’המפטון מיד הגיעו לברך את פרץ, שנראה מציג מנהיגות ומקנה לחבריו קור רוח. לאורך ההתמודדות, הוא סיפק לא פחות מארבע הצלות מכריעות.

מהלך המשחק ומשמעות הניצחון

במשחק עצמו, פלין דאונס היה זה שהעלה את סאות’המפטון ליתרון בדקה ה-49, כאשר קוריו מצוקי ניצל חוסר ריכוז הגנתי מצד קובנטרי כדי להכפיל עבור האורחת בריקו ארנה. בדקה ה-92, פנדל של ויקטור תורפ הכניע את פרץ וצימק, אך זה לא עזר לקובנטרי למרות שתקפה גלים גלים ברגעים המותחים בסיום. פרץ אגב, קיבל צהוב על הפרעה לפני בעיטת העונשין מ-11 המטרים.

בעקבות הניצחון החשוב, דניאל פרץ וקבוצתו פתחו פער של שלוש נקודות על דרבי קאונטי שנכנעה במשחק האחרון. הקדושים נותרו במקום השביעי בטבלה, רחוקים שלוש נקודות בלבד מרקסהאם השישית, אותה הם ינסו להמשיך לעקוף כדי להגיע בסופו של דבר לפלייאוף.