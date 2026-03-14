יום שבת, 14.03.2026 שעה 18:06
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6020-4428מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4727-4029אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3838-3528ססואולו9
3728-2828לאציו10
3641-3328אודינזה11
3436-2129פארמה12
3350-3229טורינו13
3040-3428גנואה14
3038-3028קליארי15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20

גאנדלמן בספסל לצ'ה למשחק החוץ נגד נאפולי

הקבוצה מהתחתית תתארח באצטדיון דייגו ארמנדו מראדונה ב-19:00, הקשר הישראלי יחכה להזדמנות במטרה לעזור למועדון שלו לצבור נקודות נגד אלופת איטליה

עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה כבר נמצאות בישורת האחרונה שלהם, כאשר גם באיטליה המצב דומה. אמנם נראה שבצמרת אינטר קרובה לאליפות, אבל בתחתית הכל פתוח והיום (שבת, 19:00) המחזור ה-29 יימשך עם מפגש מסקרן בו נאפולי האלופה תארח את לצ’ה, כשעומרי גאנדלמן בספסל של האורחת.

לצ’ה נמצאת במקום ה-16 עם 27 נקודות, כאשר היא שלוש נקודות מעל הקו האדום ושתי נקודות בלבד מעל פיורנטינה וחברו לנבחרת של גאנדלמן, מנור סולומון. הקבוצה מהתחתית עצרה רצף של שני הפסדים במחזור האחרון ורשמה 1:2 חשוב על קרמונזה, יריבה ישירה במאבק על הירידה.

התרומה של גאנדלמן

מבחינתו של גאנדלמן, הוא כבר עם שני שערים מאז שהגיע לקבוצה והוא יקווה להמשיך לתרום ולהרשים במטרה להשאיר את הקבוצה בליגה. הגולים של הישראלי הגיעו במפגשים נגד קליארי ואודינזה בניצחונות, מה שאומר שכשהוא כובש התוצאות הולכות עם הקבוצה.

מהצד השני, על האליפות כנראה נאפולי כבר לא תשמור, אבל היא עדיין רוצה להבטיח מקום באלופות והיא רק חמש נקודות מקומו ורומא שאורבות מאחורה. התכולים בתקופה טובה כאשר הם עם שני ניצחונות ברציפות, 1:2 על ורונה וניצחון על טורינו באותה תוצאה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
