גאנדלמן בספסל לצ'ה למשחק החוץ נגד נאפולי

כל הליגות ברחבי אירופה כבר נמצאות בישורת האחרונה שלהם, כאשר גם באיטליה המצב דומה. אמנם נראה שבצמרת אינטר קרובה לאליפות, אבל בתחתית הכל פתוח והיום (שבת, 19:00) המחזור ה-29 יימשך עם מפגש מסקרן בו נאפולי האלופה תארח את לצ’ה, כשעומרי גאנדלמן בספסל של האורחת.

לצ’ה נמצאת במקום ה-16 עם 27 נקודות, כאשר היא שלוש נקודות מעל הקו האדום ושתי נקודות בלבד מעל פיורנטינה וחברו לנבחרת של גאנדלמן, מנור סולומון. הקבוצה מהתחתית עצרה רצף של שני הפסדים במחזור האחרון ורשמה 1:2 חשוב על קרמונזה, יריבה ישירה במאבק על הירידה.

התרומה של גאנדלמן

מבחינתו של גאנדלמן, הוא כבר עם שני שערים מאז שהגיע לקבוצה והוא יקווה להמשיך לתרום ולהרשים במטרה להשאיר את הקבוצה בליגה. הגולים של הישראלי הגיעו במפגשים נגד קליארי ואודינזה בניצחונות, מה שאומר שכשהוא כובש התוצאות הולכות עם הקבוצה.

מהצד השני, על האליפות כנראה נאפולי כבר לא תשמור, אבל היא עדיין רוצה להבטיח מקום באלופות והיא רק חמש נקודות מקומו ורומא שאורבות מאחורה. התכולים בתקופה טובה כאשר הם עם שני ניצחונות ברציפות, 1:2 על ורונה וניצחון על טורינו באותה תוצאה.