יום שבת, 14.03.2026 שעה 20:48
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6831-7526פ.ס.וו. איינדהובן1
4938-5826פיינורד2
4643-6426ניימיכן3
4427-4526טוונטה אנסחדה4
4434-4826אייאקס5
3942-4326אלקמאר6
3843-3326ספרטה רוטרדם7
3744-4426הירנביין8
3531-3826אוטרכט9
3537-3727כרונינגן10
3550-4227פורטונה סיטארד11
3052-3627זוולה12
2943-3926גו אהד איגלס13
2746-3027וולנדם14
2644-2726אקסלסיור רוטרדם15
2442-3526טלסטאר16
2342-2826נאק ברדה17
1865-3226הראקלס אלמלו18

בבכורה של אוסקר גארסיה: גלוך לא בהרכב אייאקס

המאמן לשעבר של מכבי ת"א יעמוד לראשונה על הקווים של הקבוצה מאמסטרדם ב-22:00 נגד ספרטה רוטרדם, כאשר הקשר הישראלי ימתין בספסל. ישיגו ניצחון?

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך ואייאקס רוצים לצאת לדרך חדשה. אחרי שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, הקבוצה מאמסטרדם תארח היום (שבת, 22:00) את ספרטה רוטרדם בליגה ההולנדית למשחק שבו אוסקר גארסיה עורך בכורה כמאמן, והקשר הישראלי יפתח על הספסל.

המשחק ייערך באצטדיון על שם יוהאן קרויף, תחתיו שימש גארסיה כעוזר מאמן בנבחרת קטלוניה. כידוע, הספרדי שיתף פעולה עם ג’ורדי קרויף במכבי ת"א, אותה הוביל לאליפות ראשונה מזה עשור בזמנו, ובתקופה האחרונה הם התאחדו גם באייאקס.

אחרי שהוחלט להיפרד מפרד חרים לאור התוצאות המאכזבות, גארסיה הוקפץ לקבוצה הראשונה של אייאקס והוא ינסה להוציא את העגלה מהבוץ בעיצומה של עונה מאכזבת עבור מועדון הפאר. אייאקס בלי ניצחון בשלושת המחזורים האחרונים והיא החלה את המחזור רק במקום החמישי.

לספרטה יש מטרות משלה והיא רוצה להשיג את הכרטיס לאירופה, אבל גם היא לא בכושר טוב במיוחד, בלשון המעטה. האורחים לא ניצחו בחמשת המשחקים האחרונים שלהם, ובעצם מאז סוף ינואר.

