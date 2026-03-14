בבכורה של אוסקר גארסיה: גלוך לא בהרכב אייאקס

אוסקר גלוך ואייאקס רוצים לצאת לדרך חדשה. אחרי שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, הקבוצה מאמסטרדם תארח היום (שבת, 22:00) את ספרטה רוטרדם בליגה ההולנדית למשחק שבו אוסקר גארסיה עורך בכורה כמאמן, והקשר הישראלי יפתח על הספסל.

המשחק ייערך באצטדיון על שם יוהאן קרויף, תחתיו שימש גארסיה כעוזר מאמן בנבחרת קטלוניה. כידוע, הספרדי שיתף פעולה עם ג’ורדי קרויף במכבי ת"א, אותה הוביל לאליפות ראשונה מזה עשור בזמנו, ובתקופה האחרונה הם התאחדו גם באייאקס.

אחרי שהוחלט להיפרד מפרד חרים לאור התוצאות המאכזבות, גארסיה הוקפץ לקבוצה הראשונה של אייאקס והוא ינסה להוציא את העגלה מהבוץ בעיצומה של עונה מאכזבת עבור מועדון הפאר. אייאקס בלי ניצחון בשלושת המחזורים האחרונים והיא החלה את המחזור רק במקום החמישי.

לספרטה יש מטרות משלה והיא רוצה להשיג את הכרטיס לאירופה, אבל גם היא לא בכושר טוב במיוחד, בלשון המעטה. האורחים לא ניצחו בחמשת המשחקים האחרונים שלהם, ובעצם מאז סוף ינואר.