יום שבת, 14/03/2026, 17:15אצטדיון מטרופוליטנוליגה ספרדית - מחזור 28
חטאפה
מחצית
1 0
שופט: מיגל אנחל אורטיס
אתלטיקו מדריד
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5533-5128ויאריאל3
5425-4627אתלטיקו מדריד4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3241-3027ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20
מערכת ONE | 14/03/2026 17:15
הרכבים וציונים
 
 
אלכסנדר סורלות מניף את הרגל (רויטרס)
אתלטיקו מדריד רוצה להמשיך במומנטום מהתקופה האחרונה. הקולצ’ונרוס הביסו 2:5 את טוטנהאם בליגת האלופות ולפני כן גברו 2:3 על ריאל סוסיאדד, וכעת הם מארחים את חטאפה לדרבי בליגה הספרדית. המשחק מועבר בשידור חי בערוץ ONE.

בעצם, בששת המשחקים האחרונים שלה, אתלטיקו לא ניצחה רק מול ברצלונה בגביע, אבל כזכור, ה-0:3 של הקטלונים לא עזר להם לבסוף והקבוצה של דייגו סימאונה הדיחה אותם. למשחק הגיעה הקבוצה מהבירה מהמקום הרביעי בטבלה.

סימאונה יודע שמצפה לו לו"ז לא קל בהמשך הדרך והוא רוצה להגיע אליו עם ניצחון נוסף. אחרי הדרבי מול חטאפה יגיע הגומלין מול טוטנהאם בליגת האלופות, ואז הדרבי הגדול מול ריאל מדריד ולאחר מכן קרב צמרת נוסף, הפעם מול בארסה, מה שיקרה כבר אחרי פגרת הנבחרות.

חטאפה מצידה נמצאת בתקופה לא רעה בכלל עם ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים. זה כולל את ה-0:1 על ריאל ובמחזור הקודם גם את ה-0:2 על בטיס.

מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • שוב מולינה. באאנה מצא את המגן במסירה גדולה, אך האחרון החמיץ מקרוב
  • '29
  • החמצה
  • אתלטיקו יצאה להתקפת מעבר. אלכס באאנה שלח הרמה לצד הרחוק ומצא את אלכסנדר סורלות, שנגח לקורה החיצונית
  • '24
  • החמצה
  • זה מגן או חלוץ? מולינה המשיך להיות הכוח המאיים של אצלטיקו, כשריבאונד מקרן חזר אליו והוא שלח עוד בעיטה מרחוק, אך הפעם השוער הדף
נאוול מולינה חוגג (רויטרס)
  • '8
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: מה ראינו פה? נאוול מולינה חטף והחליט ללכת על בעיטה מ-30 מטרים. המגן שלח פצצה אדירה שהלכה לחיבורים, כשהשוער אפילו לא זז. אחד משערי העונה
  • '2
  • החמצה
  • מצב ראשון לקולצ'ונרוס. תרגיל קרן הגיע לקוקה, שמצא את נאוול מולינה, אך המגן בעט גבוה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את הדרבי הקטן של מדריד לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד