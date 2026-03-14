אלכסנדר סורלות מניף את הרגל (רויטרס)

אתלטיקו מדריד רוצה להמשיך במומנטום מהתקופה האחרונה. הקולצ’ונרוס הביסו 2:5 את טוטנהאם בליגת האלופות ולפני כן גברו 2:3 על ריאל סוסיאדד, וכעת הם מארחים את חטאפה לדרבי בליגה הספרדית. המשחק מועבר בשידור חי בערוץ ONE.

בעצם, בששת המשחקים האחרונים שלה, אתלטיקו לא ניצחה רק מול ברצלונה בגביע, אבל כזכור, ה-0:3 של הקטלונים לא עזר להם לבסוף והקבוצה של דייגו סימאונה הדיחה אותם. למשחק הגיעה הקבוצה מהבירה מהמקום הרביעי בטבלה.

סימאונה יודע שמצפה לו לו"ז לא קל בהמשך הדרך והוא רוצה להגיע אליו עם ניצחון נוסף. אחרי הדרבי מול חטאפה יגיע הגומלין מול טוטנהאם בליגת האלופות, ואז הדרבי הגדול מול ריאל מדריד ולאחר מכן קרב צמרת נוסף, הפעם מול בארסה, מה שיקרה כבר אחרי פגרת הנבחרות.

חטאפה מצידה נמצאת בתקופה לא רעה בכלל עם ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים. זה כולל את ה-0:1 על ריאל ובמחזור הקודם גם את ה-0:2 על בטיס.