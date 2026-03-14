הזרים של ב"ש יגיעו לקפריסין לטובת אימונים

על רקע עצירת הליגה בשל המלחמה מול איראן שהחלה בדיוק לפני שבועיים והתכנון להחזיר את ליגת העל בתקופה הקרובה, הפועל באר שבע עדכנה היום (שבת) בנוגע לאימוניה.

השחקנים הזרים של הקבוצה, שאינם נמצאים בארץ בשל המצב, יגיעו ביממה הקרובה לקפריסין לטובת אימונים משותפים.

בנוסף, מספר אנשי צוות של המועדון הדרומי יעשו דרכם מישראל לקפריסין, על מנת להעניק להם מעטפת מקצועית, מנהלתית ולוגיסטית.

כזכור, העונה נעצרה כשהפועל באר שבע מוליכה את הליגה אחרי 24 מחזורים עם 55 נקודות, 4 יותר מבית”ר ירושלים השנייה ולא פחות מ-9 נקודות פור על אלופת השנתיים האחרונות, מכבי תל אביב.