5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הזרים של ב"ש והפועל ת"א יתאמנו יחד בקפריסין

על רקע עצירת הליגה והתכנון לחזרת הליגה כשיתאפשר, השחקנים הזרים של המוליכה יגיעו לאי השכן ויתאמנו עם האדומים מת"א. אילוז וברוש יחברו אליהם

לופס וקאנגווה (מרטין גוטדאמק)
לופס וקאנגווה (מרטין גוטדאמק)

על רקע עצירת הליגה בשל המלחמה מול איראן שהחלה בדיוק לפני שבועיים והתכנון להחזיר את ליגת העל בתקופה הקרובה, הפועל באר שבע עדכנה היום (שבת) בנוגע לאימוניה.

השחקנים הזרים של הקבוצה הדרומית, שאינם נמצאים בארץ בשל המצב, יגיעו ביממה הקרובה לקפריסין לטובת אימונים משותפים, אותם יקיימו יחד עם הזרים של הפועל תל אביב.

אביתר אילוז ומיכאל ברוש יחברו אליהם

בנוסף, מספר אנשי צוות של המועדון הדרומי, ביניהם אביתר אילוז ומיכאל ברוש, יעשו דרכם מישראל לקפריסין, על מנת להעניק להם מעטפת מקצועית, מנהלתית ולוגיסטית.

אביתר אילוז ומיכאל ברוש בנתב"ג (פרטי)

כזכור, העונה נעצרה כשהפועל באר שבע מוליכה את הליגה אחרי 24 מחזורים עם 55 נקודות, 4 יותר מבית”ר ירושלים השנייה ולא פחות מ-9 נקודות פור על אלופת השנתיים האחרונות, מכבי תל אביב.

