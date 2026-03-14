הזרים של ב"ש והפועל ת"א יתאמנו יחד בקפריסין

על רקע עצירת הליגה בשל המלחמה מול איראן שהחלה בדיוק לפני שבועיים והתכנון להחזיר את ליגת העל בתקופה הקרובה, הפועל באר שבע עדכנה היום (שבת) בנוגע לאימוניה.

השחקנים הזרים של הקבוצה הדרומית, שאינם נמצאים בארץ בשל המצב, יגיעו ביממה הקרובה לקפריסין לטובת אימונים משותפים, אותם יקיימו יחד עם הזרים של הפועל תל אביב.

בנוסף, מספר אנשי צוות של המועדון הדרומי, ביניהם אביתר אילוז ומיכאל ברוש, יעשו דרכם מישראל לקפריסין, על מנת להעניק להם מעטפת מקצועית, מנהלתית ולוגיסטית.

אביתר אילוז ומיכאל ברוש בנתב"ג (פרטי)

כזכור, העונה נעצרה כשהפועל באר שבע מוליכה את הליגה אחרי 24 מחזורים עם 55 נקודות, 4 יותר מבית”ר ירושלים השנייה ולא פחות מ-9 נקודות פור על אלופת השנתיים האחרונות, מכבי תל אביב.