ברצלונה הודיעה רשמית על חזרתו של גאבי

חדשות טובות לברצלונה: גאבי קיבל סוף סוף אישור רפואי לחזור לפעילות מלאה, יום לפני המשחק מול סביליה מחר (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) בקאמפ נואו. הקשר בן ה-21 כבר נסע במהלך השבוע עם הקבוצה למשחק החוץ מול ניוקאסל בשמינית גמר ליגת האלופות, אך אז עדיין לא קיבל את האישור לשוב לשחק לאחר הפציעה שממנה סבל.

גאבי נעדר מהמגרשים מאז סוף ספטמבר לאחר שנפצע במניסקוס הפנימי בברך ימין. ב-23 בספטמבר הוא עבר ניתוח ארתרוסקופיה שנועד לפתור את הבעיה, ומאז עבר תהליך שיקום ארוך ומדוקדק. במועדון בחרו שלא למהר עם החזרה שלו ואף העניקו לו זמן התאוששות ארוך מעט מההערכה הראשונית, שעמדה על ארבעה עד חמישה חודשי היעדרות.

עשוי לקבל דקות כבר מול סביליה

המאמן האנזי פליק תכנן תחילה להחזיר את הקשר רק לאחר פגרת הנבחרות הקרובה, אך קצב ההתקדמות בשיקום יחד עם הרצון הגדול של השחקן לחזור ולעזור לקבוצה הובילו לכך שהוא כבר זמין לסגל. למעשה, פליק רמז במסיבות העיתונאים האחרונות כי החזרה קרובה, והאישור הרשמי הגיע לבסוף, כחמישה חודשים וחצי אחרי הניתוח.

בברצלונה מאמינים כי גאבי כבר יכול לקבל דקות משחק ראשונות מול סביליה, גם אם במינון מוגבל. במועדון מדגישים כי יהיה צורך לאזן בין הרצון של הקשר לחזור מיד לבין תהליך החזרה ההדרגתי הנדרש אחרי פציעה ממושכת. בנוסף לכך, השחקן עבר ימים לא פשוטים לאחר מות סבתו, ולכן ההחלטה הסופית לגבי דקות המשחק שלו תתקבל בהתאם למצבו הפיזי והמנטלי ולהחלטתו של פליק, שמעריך מאוד את שחקן הבית של המועדון.

פליק: “גאבי מרגיש טוב, ניקח את זה צעד אחרי צעד”

במסיבת העיתונאים של ברצלונה, התייחס המאמן האנזי פליק לחזרת הקשר: "האם אתם בטוחים שהוא זמין? כבר הודענו על זה? (צוחק) טוב שהוא חזר, ראינו אותו באימונים, אני אוהב את מה שראיתי, אבל אנחנו צריכים לנהל את זה".

"הוא מרגיש טוב עכשיו, אנחנו צריכים לקחת את זה צעד אחר צעד; אנחנו גם יודעים שהוא יצטרך לשחק ושיש לו שנים רבות לפניו. אני מאוד שמח שהוא חזר. יש לו את הגישה הנכונה, הוא סומך על הגוף שלו, על הדרך שבה הוא יכול לשחק... כולנו מכירים את גאבי, אני אוהב את האינטנסיביות שלו ואת מה שהוא נותן לקבוצה", הוסיף.

האנזי פליק (רויטרס)

על הדקות של רוני ברדג’י אמר: "זה בסדר, הוא מאוד מקצועי, יש לו גישה מצוינת וזה לא קל עבורו לשחק בקבוצה הזו, במיוחד עם האיכות של השחקנים, אבל הוא עושה עבודה מצוינת באימונים".

על האפשרות שצ'אבי אספרט ישחק אמר: "כל שחקן בקבוצה יכול להיות בהרכב הפותח, צ'אבי, שהתאמן איתנו, נפצע, ועכשיו באימונים הוא אופציה נוספת, מאחר שלא באלדה ולא קונדה יכולים לשחק".

על פרנקי דה יונג אמר: "אנחנו מצפים שהוא יחזור אחרי הפגרה, הכל מתקדם היטב".