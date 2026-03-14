יום שבת, 14.03.2026 שעה 14:35
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5533-5128ויאריאל3
5425-4627אתלטיקו מדריד4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2838-2628אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

ברצלונה הודיעה רשמית על חזרתו של גאבי

הוא חוזר: אחרי שהושבת לכמעט חצי שנה, הקשר עשוי לשחק מחר ב-17:15 מול סביליה. פליק התלוצץ: "בטוחים שהוא זמין?". וגם: אספרט, דה יונג וברדג'י

|
גאבי (IMAGO)
חדשות טובות לברצלונה: גאבי קיבל סוף סוף אישור רפואי לחזור לפעילות מלאה, יום לפני המשחק מול סביליה מחר (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) בקאמפ נואו. הקשר בן ה-21 כבר נסע במהלך השבוע עם הקבוצה למשחק החוץ מול ניוקאסל בשמינית גמר ליגת האלופות, אך אז עדיין לא קיבל את האישור לשוב לשחק לאחר הפציעה שממנה סבל.

גאבי נעדר מהמגרשים מאז סוף ספטמבר לאחר שנפצע במניסקוס הפנימי בברך ימין. ב-23 בספטמבר הוא עבר ניתוח ארתרוסקופיה שנועד לפתור את הבעיה, ומאז עבר תהליך שיקום ארוך ומדוקדק. במועדון בחרו שלא למהר עם החזרה שלו ואף העניקו לו זמן התאוששות ארוך מעט מההערכה הראשונית, שעמדה על ארבעה עד חמישה חודשי היעדרות.

עשוי לקבל דקות כבר מול סביליה

המאמן האנזי פליק תכנן תחילה להחזיר את הקשר רק לאחר פגרת הנבחרות הקרובה, אך קצב ההתקדמות בשיקום יחד עם הרצון הגדול של השחקן לחזור ולעזור לקבוצה הובילו לכך שהוא כבר זמין לסגל. למעשה, פליק רמז במסיבות העיתונאים האחרונות כי החזרה קרובה, והאישור הרשמי הגיע לבסוף, כחמישה חודשים וחצי אחרי הניתוח.

הילד ענק: כל השערים של לאמין ימאל בלה ליגה

בברצלונה מאמינים כי גאבי כבר יכול לקבל דקות משחק ראשונות מול סביליה, גם אם במינון מוגבל. במועדון מדגישים כי יהיה צורך לאזן בין הרצון של הקשר לחזור מיד לבין תהליך החזרה ההדרגתי הנדרש אחרי פציעה ממושכת. בנוסף לכך, השחקן עבר ימים לא פשוטים לאחר מות סבתו, ולכן ההחלטה הסופית לגבי דקות המשחק שלו תתקבל בהתאם למצבו הפיזי והמנטלי ולהחלטתו של פליק, שמעריך מאוד את שחקן הבית של המועדון.

פליק: “גאבי מרגיש טוב, ניקח את זה צעד אחרי צעד”

במסיבת העיתונאים של ברצלונה, התייחס המאמן האנזי פליק לחזרת הקשר: "האם אתם בטוחים שהוא זמין? כבר הודענו על זה? (צוחק) טוב שהוא חזר, ראינו אותו באימונים, אני אוהב את מה שראיתי, אבל אנחנו צריכים לנהל את זה".

"הוא מרגיש טוב עכשיו, אנחנו צריכים לקחת את זה צעד אחר צעד; אנחנו גם יודעים שהוא יצטרך לשחק ושיש לו שנים רבות לפניו. אני מאוד שמח שהוא חזר. יש לו את הגישה הנכונה, הוא סומך על הגוף שלו, על הדרך שבה הוא יכול לשחק... כולנו מכירים את גאבי, אני אוהב את האינטנסיביות שלו ואת מה שהוא נותן לקבוצה", הוסיף.

על הדקות של רוני ברדג’י אמר: "זה בסדר, הוא מאוד מקצועי, יש לו גישה מצוינת וזה לא קל עבורו לשחק בקבוצה הזו, במיוחד עם האיכות של השחקנים, אבל הוא עושה עבודה מצוינת באימונים".

על האפשרות שצ'אבי אספרט ישחק אמר: "כל שחקן בקבוצה יכול להיות בהרכב הפותח, צ'אבי, שהתאמן איתנו, נפצע, ועכשיו באימונים הוא אופציה נוספת, מאחר שלא באלדה ולא קונדה יכולים לשחק".

על פרנקי דה יונג אמר: "אנחנו מצפים שהוא יחזור אחרי הפגרה, הכל מתקדם היטב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
