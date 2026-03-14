יום שבת, 14.03.2026 שעה 15:38
ספורט אחר  >> טניס

הכל מוכן למיאמי: אלקרס, סינר וסבאלנקה במוקד

הטורניר היוקרתי בפלורידה יוצא לדרך. סבאלנקה תגן על התואר, ונוס וויליאמס קיבלה כרטיס חופשי, וראדוקנו נאבקת על הדירוג. כל הפרטים

קרלוס אלקראז מכה בכדור בדרך לניצחון. (רויטרס)
עולם הטניס לא עוצר לרגע, ומיד לאחר סיום הדרמות באינדיאן וולס, הצמרת העולמית נוחתת בפלורידה לקראת טורניר מיאמי 2026, הטורניר השני של ה"סאנשיין דאבל". התחרות היוקרתית, מסבב המאסטרס 1000 לגברים ולנשים, מבטיחה שבועיים של טניס ברמה הגבוהה ביותר, עם תנאי מגרש שונים מאלו שבקליפורניה ואותה אמביציה לזכות בתארים החשובים של תחילת העונה.

בטורניר הגברים, כל העיניים נשואות אל קרלוס אלקרס ויאניק סינר, שמסומנים כפייבוריטים המובהקים להגיע עד לשלבים המכריעים, כאשר אוהדים רבים מקווים לראות אותם נפגשים בגמר. אליהם יצטרף גם נובאק ג'וקוביץ', שחוזר למגרשים הקשים בפלורידה במטרה להטביע את חותמו. הגרלת הגברים תכלול 96 שחקנים, כאשר 32 המדורגים הבכירים יזכו לכרטיס חופשי לסיבוב השני ויחלו את דרכם בטורניר רק ביום שישי או שבת, ה-20 וה-21 במרץ. משחקי ההגרלה הראשית לגברים יצאו לדרך ביום רביעי, ה-18 במרץ, ויגיעו לשיאם במשחק הגמר שייערך ביום ראשון, ה-29 במרץ.

בטורניר הנשים, שיתחיל יום קודם לכן ב-17 במרץ, ארינה סבאלנקה תגיע במטרה להגן על התואר בו זכתה ב-2025 לאחר שניצחה בגמר את ג'סיקה פגולה. סבאלנקה, יחד עם איגה שביונטק, אלנה ריבאקינה, קוקו גוף ופגולה עצמה, מרכיבות את החמישייה הפותחת של הטורניר. במקביל, הטורניר יספק רגע נוסטלגי במיוחד כאשר ונוס וויליאמס האגדית, שזכתה במיאמי שלוש פעמים בעבר (1998, 1999 ו-2001), קיבלה כרטיס חופשי ותרשום את הופעתה ה-23 בתחרות. גם סלואן סטיבנס, אלופת 2018, ועוד מספר שחקניות צעירות ומבטיחות זכו לכרטיס חופשי. מנגד, שחקניות בולטות כמו מרקטה וונדרושובה, ברבורה קרייצ'יקובה, קרולינה פלישקובה ודריה קסטקינה נאלצו לפרוש מהתחרות. גמר הנשים יתקיים ביום שבת, ה-28 במרץ.

בעוד שבצמרת נאבקים על תארים, עבור אמה ראדוקנו הבריטית מדובר בטורניר קריטי להמשך העונה. ראדוקנו מגיעה למיאמי לאחר תבוסה כואבת של 6:1, 6:1 לאמנדה אניסימובה באינדיאן וולס. לאחר אותו משחק, ראדוקנו הודתה כי התקשתה להתמודד עם העוצמות של יריבתה והסבירה כי לשחקניות הצמרת יש יתרון של כ-10 מייל לשעה במהירות ההגשה, מה שיוצר פער משמעותי בעוצמת המכות שלא אפשר לה להיכנס לקצב. כעת, הבריטית חייבת להגן על 215 נקודות דירוג שהשיגה בשנה שעברה כשהגיעה לרבע הגמר במיאמי. הדחה מוקדמת עלולה לדרדר אותה אל מחוץ ל-32 הראשונות בעולם, מה שיפגע אנושות בסיכוייה להיות מדורגת בטורנירי הגראנד סלאם הקרובים, רולאן גארוס ווימבלדון, במיוחד לאור העובדה שעונת החימר הקרבה אינה הצד החזק שלה.

המשחקים במיאמי ייפתחו מדי יום בשעה 11:00 בבוקר (שעון מקומי), כאשר החל מה-18 במרץ יתקיימו גם מפגשי ערב מרתקים תחת אורות הזרקורים. עם הגרלות עמוסות בכישרון, קרבות על מיקומים קריטיים בדירוג, קאמבקים מרגשים והרבה יוקרה על הכף, טורניר מיאמי 2026 צפוי לספק חווית ספורט בלתי נשכחת.

