יום שבת, 14.03.2026 שעה 14:35
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

"התערבתי עם אבא": שרקי יזכה בכדור הזהב?

כוכב מנצ'סטר סיטי חשף שהוא נחוש להפוך לשחקן הטוב בעולם ולזכות בפרס היוקרתי מסיבות משפחתיות והתייחס לגווארדיולה: "הוא קשה איתי ואני קשה איתו"

ריאן שרקי (IMAGO)
ריאן שרקי (IMAGO)

ריאן שרקי לא נוהג לעטוף מילים, וגם לא להסתיר את השאיפות שלו. בראיון נרחב ל’פראנס פוטבול’, כוכב מנצ'סטר סיטי הודה בגלוי כי הוא רוצה להפוך ל"שחקן הטוב בעולם, לא יותר ולא פחות". כל זאת תוך רצון "להחזיר את הכדורגל של פעם לאופנה".

ברמה האישית, החלום שלו הוא גם "לזכות בכדור הזהב", ולסיבה לכך יש רקע מאוד מסוים. "יש לי התערבות עם אבא שלי שאמר לי: 'ביום שתזכה בו, אני אפסיק לדבר איתך על כדורגל'. הדבר הגדול ביותר שיכול לקרות לי הוא לא לזכות בכדור הזהב, אלא שנפסיק לדבר רק על כדורגל. יש לי אבא, וזה לא משהו שיש לכולם, ויש לי את מערכת היחסים הטובה ביותר איתו. אבל החיים באים לפני הכדורגל", אמר השחקן הצרפתי בן ה-22.

"גווארדיולה קשה איתי, ואני קשה איתו גם"

בעתיד הקרוב יותר, שרקי ומנצ'סטר סיטי ינסו כבר להפוך את ההפסד 3:0 לריאל מדריד במשחק הראשון בסנטיאגו ברנבאו, כאשר הקבוצות ייפגשו ביום שלישי בגומלין שמינית גמר ליגת האלופות. במקביל, הקבוצה עדיין במאבק האליפות בפרמייר ליג, כאשר היא נמצאת שבע נקודות מאחורי המוליכה ארסנל אך עם משחק חסר. בנוסף, היא תפגוש את התותחנים ב-22 במרץ בגמר גביע הליגה.

ראיין שרקי ופפ גווארדיולה (IMAGO)ראיין שרקי ופפ גווארדיולה (IMAGO)

בעונתו הראשונה באנגליה, שרקי רשם 9 שערים ו-10 בישולים ב-38 הופעות בכל המסגרות תחת פפ גווארדיולה, שעדיין לא הפך אותו לשחקן הרכב קבוע. "הוא אולי קשוח יותר ממאמנים אחרים, אבל הוא אוהב את כל השחקנים", אמר הצרפתי. "יש לנו מערכת יחסים טובה. אנחנו צוחקים ומדברים הרבה. הוא קשה איתי. ואני קשה איתו גם, זה חשוב עבורי".

