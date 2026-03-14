"התערבתי עם אבא": שרקי יזכה בכדור הזהב?

ריאן שרקי לא נוהג לעטוף מילים, וגם לא להסתיר את השאיפות שלו. בראיון נרחב ל’פראנס פוטבול’, כוכב מנצ'סטר סיטי הודה בגלוי כי הוא רוצה להפוך ל"שחקן הטוב בעולם, לא יותר ולא פחות". כל זאת תוך רצון "להחזיר את הכדורגל של פעם לאופנה".

ברמה האישית, החלום שלו הוא גם "לזכות בכדור הזהב", ולסיבה לכך יש רקע מאוד מסוים. "יש לי התערבות עם אבא שלי שאמר לי: 'ביום שתזכה בו, אני אפסיק לדבר איתך על כדורגל'. הדבר הגדול ביותר שיכול לקרות לי הוא לא לזכות בכדור הזהב, אלא שנפסיק לדבר רק על כדורגל. יש לי אבא, וזה לא משהו שיש לכולם, ויש לי את מערכת היחסים הטובה ביותר איתו. אבל החיים באים לפני הכדורגל", אמר השחקן הצרפתי בן ה-22.

"גווארדיולה קשה איתי, ואני קשה איתו גם"

בעתיד הקרוב יותר, שרקי ומנצ'סטר סיטי ינסו כבר להפוך את ההפסד 3:0 לריאל מדריד במשחק הראשון בסנטיאגו ברנבאו, כאשר הקבוצות ייפגשו ביום שלישי בגומלין שמינית גמר ליגת האלופות. במקביל, הקבוצה עדיין במאבק האליפות בפרמייר ליג, כאשר היא נמצאת שבע נקודות מאחורי המוליכה ארסנל אך עם משחק חסר. בנוסף, היא תפגוש את התותחנים ב-22 במרץ בגמר גביע הליגה.

ראיין שרקי ופפ גווארדיולה (IMAGO)

בעונתו הראשונה באנגליה, שרקי רשם 9 שערים ו-10 בישולים ב-38 הופעות בכל המסגרות תחת פפ גווארדיולה, שעדיין לא הפך אותו לשחקן הרכב קבוע. "הוא אולי קשוח יותר ממאמנים אחרים, אבל הוא אוהב את כל השחקנים", אמר הצרפתי. "יש לנו מערכת יחסים טובה. אנחנו צוחקים ומדברים הרבה. הוא קשה איתי. ואני קשה איתו גם, זה חשוב עבורי".