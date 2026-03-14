"ואן חאל השפיל אותי, הייתי צריך לבלוע רעל"

רדאמל פלקאו, החלוץ הקולומביאני בן 40 ואגדה של אתלטיקו מדריד ומונאקו, דיבר על הקריירה הארוכה שלו בפודקאסט של חברו לשעבר מריו סוארס, "הדרך של מריו". ללא ספק, בין הרגעים הקשים ביותר שחווה, בנוסף לעזיבתו את הקבוצה ממדריד והחזרה שלא יצאה לפועל, דבר שלא היה ידוע עד כה, נמצאת גם פציעת הרצועה הצולבת שמנעה ממנו לשחק במונדיאל הראשון שלו.

"ידעתי שאני מפספס את המונדיאל. חשבתי: ‘לעזאזל’. זו הייתה מכה קשה מאוד. בזמן שהם, חבריי לנבחרת, נסעו באוטובוס, אני נסעתי ברכב עם חבר ופשוט נשברתי", סיפר על הפציעה הקשה שספג חמישה חודשים לפני מונדיאל 2014 שנערך בברזיל. באותו טורניר, קולומביה הפסידה למארחת ברזיל ברבע הגמר.

לאחר מכן פלקאו עבר למנצ'סטר יונייטד, החוויה הראשונה שלו בפרמייר ליג: "יחד עם ברצלונה, ריאל מדריד, באיירן ויובנטוס, אלו המועדונים הגדולים ביותר. הגעתי ברגע לא נכון: פרגוסון בדיוק עזב והמועדון היה מבולבל. הם לא הפסיקו לעשות טעויות. היה שם ואן חאל, שהוא אדם מורכב. הדבר הטוב אצלו הוא שהוא אומר לך דברים בפנים. הוא אמר לי את האמת. או את האמת שלו", הסביר.

ואן חאל, טיפוס מיוחד

"הייתי שחקן הרכב, נסעתי לנבחרת וחזרתי, והוא אמר לי שהוא רוצה לשנות את המערך. 'אני אשים את ואן פרסי לפניך', הוא אמר לי. כבר אז ראיתי שיש אינטרסים מעבר לבחירה בין שחקן אחד לאחר. בכל מקרה, בסוף הוא הסתכסך גם עם ואן פרסי ורובין עזב את המועדון אחר כך", סיפר.

וזה לא נגמר שם. פלקאו, אחד החלוצים הטובים בכדורגל המודרני, אפילו שיחק בקבוצת עד גיל 21 של מנצ'סטר יונייטד לפי הוראה של ואן חאל. "זה מה שאני לא מבין אצלו. הוא אומר שאם מישהו לא משחק הוא צריך ללכת לקבוצת המילואים, אבל אם אתה רדאמל פלקאו או ויקטור ואלדס, תחסוך מאיתנו את ההשפלה, אני חושב. כמו שביילסה אומר, הייתי צריך לבלוע רעל וללכת לשחק".

לאחר מכן עזב את אולד טראפורד לסטמפורד ברידג', שם פגש את ז'וזה מוריניו, אך גם שם חווה תקופה סוערת עם המאמן הפורטוגלי: "הוא זכה באליפות חודש קודם, אבל במשחקים הראשונים דיבר עם הזאר ועם טרי כאילו הם שחקני מילואים. חשבתי לעצמי: 'לאן הגעתי?'. הזאר הגיע אחרי שהוביל את הקבוצה לאליפות והוא אמר לו שלא יגרום לו להפסיד משחקים. זה החזיק עד דצמבר. הוא לא נכנס לחדר הכושר. הוא נהנה מכדורגל. הוא רץ קילומטר אחד ועשה את ההבדל, אנחנו רצנו ארבעה. עם הגיל, אז מגיעות הבעיות", אמר על הכוכב הבלגי.

החזרה לאתלטיקו שמעולם לא קרתה

עם זאת, בקריירה של פלקאו תמיד תישאר אכזבה אחת: החזרה שלא התממשה לאתלטיקו מדריד. הוא היה קרוב מאוד לכך, עד כדי כך שכבר ישן לילה במדריד בזמן שחיכה לסגירת העסקה, אך מישהו מצוות האימון פסל את המהלך: "זה לא היה צ'ולו. אנשים לא יודעים את זה, אבל המועדון יכול היה לנהל את זה הרבה יותר טוב. זה היה מורכב. צריך להתחיל מהבסיס של כבוד: אני לא הייתי אלמוני".

לאחר מכן חזר למונאקו ושם שיתף פעולה עם קיליאן אמבפה. "קאריו אמר לי: 'הוא שחקן מצוין, אבל לא מוסר'. הוא היה מאוד בוגר לגילו. אני הייתי הקפטן ויום אחד, בדרך למתחם האימונים, אמא שלו עצרה אותי כדי לומר לי שהיא מרשה לי לנזוף בבנה. הוא מוקף ומוגן היטב, עם ערכים ומכבד. כשהוא היה צריך לבחור בין מדריד לפאריס סן ז'רמן, אמרתי לו שבמדריד יהיה לו קל יותר לזכות בכדור הזהב. אני זוכר שהשלב ההגנתי היה קשה לו מאוד; הייתי צריך ללחוץ עליו בנושא הזה".

הוא גם שיחק בראיו וייקאנו: "דיברתי עם מיורקה, אבל אתה, מריו סוארס, אמרת לי שאם אני כבר הולך למיורקה, שאבוא למדריד. אמרת לי שנשיא המועדון יתקשר אליי. בסוף הוא אכן התקשר. הוא שינה לי את התנאים ברגע האחרון, אבל רציתי להגיע ולכן הסכמתי. הייתי בהלם בהצגה הרשמית, כשכולם קיללו אותו", סיפר.

לבסוף קיבל גם הצעות אקזוטיות לעבור לסין והודה כי דחה "עד 14 מיליון אירו" כדי לעזוב את מונאקו. "המאמן הגיע ואמר לי: 'המועדון הולך למכור אותך לסין'. אמרתי שלא, אבל אם זה היה קורה שנה לאחר מכן, הייתי הולך". ללא ספק, חלוץ אייקוני.