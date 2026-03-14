הפטור של אופ"א ממס יבוטל בגלל ישראל?

אופ"א ניצבת תחת לחץ פוליטי וכלכלי בעקבות היעדר סנקציות נגד ישראל. חברי פרלמנט מקנטון וו בשווייץ, האזור שבו ממוקם מטה הארגון בעיר ניון, מאיימים לפעול נגד הפטור ממס שממנו נהנית אופ"א אם לא תנקוט צעדים בנושא.

לפי הדיווחים, אותם חברי פרלמנט שוקלים לבטל את הפטור ממס של הארגון, מהלך שעשוי לחייב את אופ"א בתשלום מסים בהיקף של כ-30 מיליון אירו בשנה. מדובר בצעד בעל משמעות כלכלית גדולה עבור הגוף שמנהל את הכדורגל האירופי, שנהנה עד כה מהטבות מס בזכות מעמדו כארגון ספורט בינלאומי.

טענות לאכיפה סלקטיבית מצד אופ"א

היוזמה מגיעה בעקבות טענות של פוליטיקאים מקומיים כי אופ"א מפעילה סטנדרט כפול בכל הנוגע לסנקציות על מדינות. לטענתם, הארגון השעה בעבר את רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה, אך לא נקט צעד דומה נגד ישראל. חלק מהמבקרים אף טוענים כי המשך ההכרה בהתאחדות הישראלית ובקבוצות הפועלות בשטחים עומד בסתירה לערכים שבגינם הוענק לאופ"א הפטור ממס מלכתחילה.

בנוסף לאיום הכלכלי, עלתה גם אפשרות לפתוח בבדיקה רחבה לגבי אופן חלוקת הכנסותיה של אופ"א. הארגון מגלגל מדי שנה כ-5 מיליארד אירו, והגורמים הפוליטיים העלו אפשרות לדרוש הסברים על הדרך שבה הסכומים הללו מחולקים.

לפי ההצעה, ההצבעה עצמה לא תבטל מיד את הפטור ממס, אלא תחייב את ממשלת הקנטון לפתוח בהליך רשמי מול אופ"א, לדרוש הסברים ולבדוק האם הארגון עדיין עומד בקריטריונים לקבלת ההטבה. במקרה שבו יוחלט כי אינו עומד בהם, אופ"א עשויה להידרש לשלם מסים משמעותיים, אם כי תוכל לערער על ההחלטה בבית המשפט.

היוזמה מקבלת תמיכה בעיקר ממפלגות שמאל והירוקים בקנטון, אך ההכרעה הסופית תלויה גם בקולות מהימין. לפי אחד ממובילי המהלך, מתוך 150 חברי מועצה יש כבר כ-65 תומכים. גם אם מדובר במהלך סמלי בלבד, לדבריו, הצבעה כזו תשלח מסר ברור לאופ"א ותפעיל עליה לחץ משמעותי.