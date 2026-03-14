שחקני הנוער שהשתלבו במשחקי אימון בבוגרים

שבועיים חלפו מאז ליגות הכדורגל בישראל נכנסו למצב של הקפאה, כתוצאה מפרוץ מלחמת שאגת הארי. בשבוע האחרון חזרו קבוצות נוער להתאמן, כמה ימים קודם חזרו לפעילות גם כמה קבוצות בוגרים משתי הליגות הבכירות. השבוע האחרון התאפיין במספר משחקי אימון שקיימו קבוצות בוגרים, חלק משמעותי מהן בסגל חסרים, בעקבות עזיבת שחקנים זרים את הארץ ותקופת התאוששות מפציעות של שחקני סגל - מה שסייע ללא מעט שחקני נוער לקפוץ לסגל קבוצת הבוגרים.

אתמול (שישי) וביום חמישי נערכו שמונה משחקי אימון בהם נטלו חלק 14 קבוצות משתי ליגות הבוגרים הבכירים, בכל אחד מהמשחקים השתלבו שחקני נוער.

בני ריינה - הפועל נוף הגליל 2:4

הקבוצה היחידה מדרג הארציות לנוער, ששלחה כמות נכבדת של שחקנים נוער לשורות קבוצת בוגרים בליגת העל, היא בני ריינה. לא פחות משמונה שחקני נוער, שותפו במשחק בו חוללה הקבוצה הפכה פיגור 2:0 לניצחון 2:4, בזכות שערים שכבשו: ויטלי דמשקאן, אסיל כנעני ונבו שדו.

בשורות ריינה עלה בהרכב כמגן ימני איהם מטר. שחקני נוער נוספים, שהשתלבו במהלך המשחק: איהם מטר פתח כמגן ימני. במהלך המשחק השתלבו השחקנים הבאים: ראם כיאל, עלי אבראהים , מחמוד גבארין , מוחמד נסאר , פלאח גדיר, שיבאן סעדי. שחקני נוער בסגל נוף הגליל: מג'ד דחלה ועמית גורביץ'.

הפועל ת"א - מכבי פ"ת 1:3

אחרי שביום שלישי האחרון תשעה משחקני סגל קבוצת הנוער של הפועל ת"א תגברו את השורות של הקבוצה הבוגרת במשחק האימון מול הפועל חיפה (2:3 לחיפה), במשחק מול מכבי פ"ת השתלבו עשרה שחקני נוער בסגל.

המשחק הסתיים בניצחון 1:3 לזכות הפועל ת"א. שניים מהשערים שכבש שחקן יליד 2007, שמשחק בקבוצה הבוגרת בקביעות - החלוץ דניאל דאפה (16,59). קודם לכן, הקשר עומרי אלטמן (5) כבש שער. בין לבין מוחמד ח'טיב (27) כבש שער מצמק לזכות מכבי פ"ת. שחקני נוער שעלו כמחליפים בהפועל ת"א: השוער - בן סורנסן, עומרי לוי, רביד אוליצקי, ירין שיוביץ׳, איליי מורי, אלון מוסקוביץ׳, רון תלמי, גיאורגי קופרבה, איתמר חוסיד ועופר גלברד. שחקני נוער שעלו כמחליפים במכבי פ"ת: ליאם אלוק ויניר זייגרמן.

הבקיע השבוע נגד הפועל חיפה. רביד אוליצקי (חגי מיכאלי)

מכבי נתניה - הפועל ר"ג 2:3

כבשו לנתניה: מתיאוס דאבו - צמד (אחד במחצית הראשונה), מאור לוי. חוללו מהפך במחצית הראשונה לזכות הפועל ר"ג: איזיקאל הנטי ודוד אסנקה. שחקני נוער ששולבו בנתניה: אלכס טלפה, דניאל אטלן.

הפועל באר שבע - מכבי קריית גת 1:4

כבשו להפועל באר שבע: ג'בון איסט, אמיר גנאח, גיא מזרחי ומוחמד אבו רומי. כבש לקריית גת: גיל חדד. שחקני נוער ששולבו בהפועל באר שבע: עמית אוחנה, יפתח סיגלר וניב ועקנין.

מכבי ת"א - הפועל ירושלים 1:2

שלושה שחקני נוער עלו בהרכב בשתי הקבוצות. במכבי ת"א היה זה הבלם עידן ויינברג (2007), בהפועל ירושלים היו אלה שחקני ההתקפה נדים ורסאנה וישראל דאפה, שלבשו העונה לא מעט את מדי הקבוצה הבוגרת. ורסאנה בחודשיים האחרונים שיחק בקביעות בקבוצת הבוגרים, בעוד שדאפה שב לקבוצת הנוער אחרי שהחל את העונה בקבוצה הבוגרת.

כבשו לזכות מכבי ת"א במחצית הראשונה: איתמר נוי, סייד אבו פרחי. כבש לזכות הפועל ירושלים במחצית השנייה: אוהד אלמגור. שחקני נוער ששולבו כמחליפים במכבי ת"א: נועם לוי, יהונתן קוצ'ר, יואב חוניו, איתי זפרני, עילאי בן סימון. שחקני נוער ששולבו כמחליפים בהפועל ירושלים: נתי שפראו ואבישי צוריאל.

בן מנספורד, עידן ויינברג ואדם קידן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

עירוני קריית שמונה - הפועל חדרה 1:2

כבש צמד לזכות קריית שמונה: יאיר מרדכי. כבש לזכות חדרה: מור פדידה. שחקני נוער, שבסגל קריית שמונה: יואב כראדי, יהונתן מלכה, ינון אוחנה וראם תורג'מן. שחקני נוער ששולבו בחדרה כמחליפים: נועם שמש ויואב תורג'מן.

הפועל עכו - בני סכנין 0:2

כבשו לעכו: רז טוויזר וראוף ג'בארין.

שחקן נוער ששותף בסכנין: דירק נורברוק

בני יהודה ת"א - הפועל פ"ת 1:0

כבש להפועל פ"ת: ארי כהן במחצית השניה.

שחקני נוער ששולבו בבני יהודה: מיכאל פיסטינר, סהר הרשקוביץ׳, שחר מזרחי, אורי חסאן, אריאל גואטה.

אורי חסאן (עמית מנגולס, מדיה בני יהודה)

שחקני נוער ששולבו בהפועל פ"ת: נעם כהן ויואב סולל.

