ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5533-5128ויאריאל3
5425-4627אתלטיקו מדריד4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2838-2628אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

ריאל תסרב לשחרר את אמבפה לנבחרת צרפת?

הפציעה של הכוכב לא יורדת מהכותרות: אם הוא לא ישחק מול סיטי או אתלטיקו, ייתכן שהבלאנקוס יסרבו שיצטרף לטריקולור בארה"ב. האם זה חוקי? כל הפרטים

מה יהיה? קיליאן אמבפה (IMAGO)
בריאל מדריד עוקבים בדריכות אחר מצבו של קיליאן אמבפה, שחזר ביום שישי לאימונים בניסיון להיות כשיר לגומלין מול מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות. במקביל, במועדון מביטים גם לעבר הדרבי הגדול מול אתלטיקו מדריד באצטדיון סנטיאגו ברנבאו ביום ראשון שלאחר מכן. שני המשחקים הללו נחשבים קריטיים עבור ריאל וגם עבור החלוץ הצרפתי עצמו, במיוחד לקראת פגרת הנבחרות בהמשך החודש.

מדובר בפגרה בינלאומית בעלת חשיבות גדולה עבור נבחרת צרפת, שתערוך שני משחקי ידידות בארצות הברית: הראשון מול ברזיל באצטדיון ג’ילט שבבוסטון, ושלושה ימים לאחר מכן, ב-29 במרץ, מול קולומביה באצטדיון נורת’ווסט שבוושינגטון. המשחק מול ברזיל כולל גם פעילויות מסחריות עם חברת ציוד הספורט שמלבישה את שתי הנבחרות, כאשר לאמבפה יש תפקיד מרכזי באירועים הללו, שכן המשחקים ייערכו בארה"ב שתהיה בין מארחות מונדיאל 2026 בקיץ.

אלא שאם אמבפה לא יהיה כשיר ולא ישחק באחד משני המשחקים מול סיטי ואתלטיקו בגלל פציעה, עלולה להתעורר בעיה. במקרה שבו ריאל תציג מסמך רפואי שמוכיח כי אמבפה סובל מפציעה בברך, המועדון עשוי לסרב לשחרר אותו לנבחרת. במצב כזה הוא יוכל להישאר במדריד ולהמשיך בתהליך ההחלמה במשך כעשרה ימים במקום להצטרף למסע המשחקים של הנבחרת.

עם זאת, תקנון פיפ״א קובע כי מועדונים מחויבים לשחרר שחקנים לנבחרות הלאומיות שלהם כאשר הם מזומנים. לפי התקנון: “המועדונים מחויבים לשחרר את השחקנים הרשומים שלהם לנבחרות של המדינה שבה הם רשאים לשחק בזכות אזרחותם, אם ההתאחדות הרלוונטית מזמנת אותם. כל הסכם אחר בין שחקן למועדון אסור”. בנוסף מצוין כי שחרור השחקנים הוא חובה עבור משחקים שנכללים בלוח השנה הבינלאומי הרשמי - והפגרה הקרובה נמצאת בלוח השנה הזה.

ריאל תוכיח שאמבפה פצוע?

עם זאת, קיים חריג חשוב: מועדון יכול למנוע משחקן להצטרף לנבחרת אם הוא מציג דו״ח רפואי שמוכיח כי השחקן פצוע. ישנם מאות מקרים דומים בעבר בנבחרות שונות. למרות זאת, ההתאחדות הצרפתית יכולה לדרוש מאמבפה להגיע להתכנסות כדי לעבור בדיקה רפואית מטעם רופא שממונה על ידי ההתאחדות. כך גם קובעות התקנות בנושא שחרור שחקנים.

סטריאנו מקפיץ בגאונות מדויקת מעל השוער

לכן, אם אמבפה לא במדי ריאל בימים הקרובים, עלול להתפתח עימות משמעותי בין המועדון לבין נבחרת צרפת. האפשרות הזו גם מסבירה את הרצון של החלוץ לחזור למגרשים במהירות האפשרית – גם כדי לעזור לריאל במשחקים החשובים שמחכים לה וגם כדי להצדיק את יציאתו עם נבחרת צרפת לפגרת המשחקים הקרובה.

