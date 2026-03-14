ריאל תסרב לשחרר את אמבפה לנבחרת צרפת?

בריאל מדריד עוקבים בדריכות אחר מצבו של קיליאן אמבפה, שחזר ביום שישי לאימונים בניסיון להיות כשיר לגומלין מול מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות. במקביל, במועדון מביטים גם לעבר הדרבי הגדול מול אתלטיקו מדריד באצטדיון סנטיאגו ברנבאו ביום ראשון שלאחר מכן. שני המשחקים הללו נחשבים קריטיים עבור ריאל וגם עבור החלוץ הצרפתי עצמו, במיוחד לקראת פגרת הנבחרות בהמשך החודש.

מדובר בפגרה בינלאומית בעלת חשיבות גדולה עבור נבחרת צרפת, שתערוך שני משחקי ידידות בארצות הברית: הראשון מול ברזיל באצטדיון ג’ילט שבבוסטון, ושלושה ימים לאחר מכן, ב-29 במרץ, מול קולומביה באצטדיון נורת’ווסט שבוושינגטון. המשחק מול ברזיל כולל גם פעילויות מסחריות עם חברת ציוד הספורט שמלבישה את שתי הנבחרות, כאשר לאמבפה יש תפקיד מרכזי באירועים הללו, שכן המשחקים ייערכו בארה"ב שתהיה בין מארחות מונדיאל 2026 בקיץ.

אלא שאם אמבפה לא יהיה כשיר ולא ישחק באחד משני המשחקים מול סיטי ואתלטיקו בגלל פציעה, עלולה להתעורר בעיה. במקרה שבו ריאל תציג מסמך רפואי שמוכיח כי אמבפה סובל מפציעה בברך, המועדון עשוי לסרב לשחרר אותו לנבחרת. במצב כזה הוא יוכל להישאר במדריד ולהמשיך בתהליך ההחלמה במשך כעשרה ימים במקום להצטרף למסע המשחקים של הנבחרת.

קיליאן אמבפה במדי נבחרת צרפת (רויטרס)

עם זאת, תקנון פיפ״א קובע כי מועדונים מחויבים לשחרר שחקנים לנבחרות הלאומיות שלהם כאשר הם מזומנים. לפי התקנון: “המועדונים מחויבים לשחרר את השחקנים הרשומים שלהם לנבחרות של המדינה שבה הם רשאים לשחק בזכות אזרחותם, אם ההתאחדות הרלוונטית מזמנת אותם. כל הסכם אחר בין שחקן למועדון אסור”. בנוסף מצוין כי שחרור השחקנים הוא חובה עבור משחקים שנכללים בלוח השנה הבינלאומי הרשמי - והפגרה הקרובה נמצאת בלוח השנה הזה.

ריאל תוכיח שאמבפה פצוע?

עם זאת, קיים חריג חשוב: מועדון יכול למנוע משחקן להצטרף לנבחרת אם הוא מציג דו״ח רפואי שמוכיח כי השחקן פצוע. ישנם מאות מקרים דומים בעבר בנבחרות שונות. למרות זאת, ההתאחדות הצרפתית יכולה לדרוש מאמבפה להגיע להתכנסות כדי לעבור בדיקה רפואית מטעם רופא שממונה על ידי ההתאחדות. כך גם קובעות התקנות בנושא שחרור שחקנים.

לכן, אם אמבפה לא במדי ריאל בימים הקרובים, עלול להתפתח עימות משמעותי בין המועדון לבין נבחרת צרפת. האפשרות הזו גם מסבירה את הרצון של החלוץ לחזור למגרשים במהירות האפשרית – גם כדי לעזור לריאל במשחקים החשובים שמחכים לה וגם כדי להצדיק את יציאתו עם נבחרת צרפת לפגרת המשחקים הקרובה.