טראמפ חושף את האמת על הקטטה של בראיינט

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הפתיע את אוהדי ה-NBA כאשר אישר שמועה ישנה שהסתובבה במשך עשורים בעולם הכדורסל: התערבות שלו כדי לעצור קטטה שבה היה מעורב קובי בראיינט במהלך סוף שבוע האולסטאר של 1998 בניו יורק.

טראמפ חשף את הסיפור במהלך ראיון שנמשך כמעט חצי שעה עם היוטיובר והמתאגרף ג'ייק פול, בזמן ששניהם שהו בקנטקי במסגרת עצרת פוליטית. במהלך השיחה הם נגעו בנושאים מגוונים כמו המלחמה באיראן, ניסיון ההתנקשות בטראמפ ב-2024, ההצלחה של פול בעולם האגרוף ואפילו האפשרות שלמשפיען יש עתיד בפוליטיקה. בשלב הזה פול שאל את הנשיא באופן ישיר אם אי פעם היה מעורב בקטטה.

מעלית מלאה בכוכבי NBA

השאלה הובילה את טראמפ לאשר סיפור שסופר שנים קודם לכן על ידי העיתונאי ג'ף פרלמן. לפי אותה גרסה, האירוע התרחש במהלך סוף שבוע האולסטאר של ה-NBA ב-1998, במלון גרנד הייאט בניו יורק. במעלית נכחו שלושה שחקני כדורסל: קובי בראיינט, ג'ייסון וויליאמס וצ'ארלס אוקלי, יחד עם מי שיהפוך בעתיד לנשיא.

לפי הסיפור, וויליאמס כעס על הדרך שבה בראיינט בירך אותו. השחקן הוותיק חשב שהגארד הצעיר צריך להראות יותר כבוד, דבר שהוביל לוויכוח שהסלים במהירות. המתח הגיע לנקודה שבה וויליאמס לכאורה הנחית אגרוף לעבר כוכב לוס אנג'לס לייקרס.

ההתערבות של טראמפ

לפי טראמפ עצמו, הוא לא השתתף בקטטה אלא התערב כדי למנוע מהמצב להחמיר. "זה קרה לפני הרבה זמן. אני הפרדתי קטטה, וזה לפעמים מסוכן יותר מאשר להיות בתוך הקטטה", הסביר. הנשיא הוסיף שזו לא הייתה החלטה חכמה במיוחד, אבל בסופו של דבר היא עבדה.

"אני מחבב את קובי. הייתה לו בעיה עם מישהו והכל נגמר טוב. כן, הפרדתי ביניהם... כנראה שזה לא היה חכם... אבל זה עבד. מבחינה היסטורית, אף פעם לא רעיון טוב להיכנס ולהפריד קטטות".

סצנה שקשה לדמיין

הסצנה נשמעת מפתיעה: מי שיהפוך בהמשך לנשיא ארצות הברית משמש כמתווך בין כמה דמויות מרשימות מה-NBA בתוך מעלית, במהלך אחד מסופי השבוע החשובים ביותר בעולם הכדורסל. עם זאת, טראמפ התעקש שהסיפור אמיתי לחלוטין.

טראמפ על העתיד של ג'ייק פול

השיחה כללה גם התייחסות להווה ולעתיד של ג'ייק פול בעולם הקרבות. טראמפ אמר שהיה רוצה לראות אותו מתמודד מול אלוף ה-UFC לשעבר חביב נורמגומדוב, אם כי הודה שזה קרב לא סביר. אם המשפיען יחליט שלא להמשיך באגרוף, טראמפ מאמין שהוא יכול להצליח בתחום אחר לגמרי. לדברי הנשיא, לפול יש פוטנציאל לפתח קריירה פוליטית אם יבחר ללכת בכיוון הזה בעתיד.