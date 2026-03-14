הפך לאחד הטובים בעולם: ה"רודרי" של באיירן

הניצחון 1:6 המרשים של באיירן בברגמו על אטאלנטה אישר את מה שנחשד כבר חודשים: המועדון הבווארי הוא הקבוצה שצריך לנצח באירופה, ויחד עם ארסנל הוא אחד המועמדים לזכות בליגת האלופות העונה. וינסנט קומפני ראוי לחלק גדול מהקרדיט. עם זאת, כמה שחקנים מרכזיים הם אלה שמתרגמים את הרעיונות שלו לסערה של שערים וכדורגל יפה.

מבין כל השמות, יש אחד שמטביע חותם בשקט אך בהתמדה. הגרמני בן ה-21, אלכסנדר פבלוביץ', הוא גלגל השיניים החיוני במכונה, שגורם להכל לעבוד. האמינות וסגנון המשחק שלו לא רק מאפשרים לג’ושוע קימיך להגיע למלוא הפוטנציאל שלו, אלא גם הופכים אותו לשחקן (מלבד בלמים) עם אחוז המסירות הטוב ביותר בליגת האלופות הנוכחית, 95.5 אחוז אחרי 759 ניסיונות, ולדמות שנותנת משמעות לסערה המושלמת שהופכת את היבשת הישנה לאדומה.

במשחק שבו באיירן הביסה את אטאלנטה ביום שלישי, פבלוביץ' שיחק 68 דקות. הגרמני ירד מהמגרש כאשר קבוצתו הובילה 0:6, והסטטיסטיקה שלו הייתה מרשימה. הוא החמיץ רק שלוש מסירות, שתיים מהן היו מסירות לחלוץ בתוך הרחבה שלא היו מדויקות. מבחינה הגנתית הוא חילץ ארבעה כדורים וביצע עוד שתי פעולות הגנתיות חשובות.

אלכסנדר פבלוביץ' (IMAGO)

עוגן ברמה גבוהה

למרות התפקיד ההגנתי שלו על המגרש, פבלוביץ' מסוגל להיות החוליה הראשונה בשרשרת היצירה. הוא לא רק מאפשר לשותף שלו, או לשותפיו בקישור, להשתחרר מחובות הגנתיות ללא הכדור, אלא גם יכול לפעול כ”פיבוט” בבניית המשחק, וכל זאת בזמן שהוא מוביל אחת הקבוצות הטובות והתובעניות בעולם בגיל צעיר מאוד, אפילו ביחס לשחקנים הגדולים ששלטו בעמדה הזו.

המנוע של "הסוס השחור" הגדול

נגלסמן חייב לעקוב מקרוב מאוד, או אפילו בשתי עיניים, אחרי פבלוביץ'. מאמן נבחרת גרמניה משלים את הרכב הפתיחה שלו, וקשר באיירן צפוי למלא תפקיד מרכזי.

בין אם לצד גורצקה בדאבל פיבוט ובין אם באחת מהווריאציות האחרות שמאפשרות לוותר על קימיך כמגן ימני, פבלוביץ' נראה כשחקן בלתי ניתן להחלפה בנבחרת גרמניה, קבוצה שלמרות הסגל העמוק והתחרותי שלה אינה נחשבת לאחת הפייבוריטיות.