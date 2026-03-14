יום שבת, 14.03.2026 שעה 12:47
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6624-9225באיירן מינכן1
5526-5325בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3549-4825איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2842-3025אוניון ברלין11
2843-3026בורוסיה מנשנגלדבאך12
2545-2925ורדר ברמן13
2443-3425פ.צ. קלן14
2441-2925מיינץ15
2442-2326סט. פאולי16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

הפך לאחד הטובים בעולם: ה"רודרי" של באיירן

אלכסנדר פבלוביץ'מחזיק באחוז המסירות הגבוה ביותר בליגת האלופות והוא שחקן מפתח בקבוצה שנמצאת בכושר הטוב ביותר כרגע. על המנוע בסגל של קומפני

|
אלכסנדר פבלוביץ' (IMAGO)
אלכסנדר פבלוביץ' (IMAGO)

הניצחון 1:6 המרשים של באיירן בברגמו על אטאלנטה אישר את מה שנחשד כבר חודשים: המועדון הבווארי הוא הקבוצה שצריך לנצח באירופה, ויחד עם ארסנל הוא אחד המועמדים לזכות בליגת האלופות העונה. וינסנט קומפני ראוי לחלק גדול מהקרדיט. עם זאת, כמה שחקנים מרכזיים הם אלה שמתרגמים את הרעיונות שלו לסערה של שערים וכדורגל יפה.

מבין כל השמות, יש אחד שמטביע חותם בשקט אך בהתמדה. הגרמני בן ה-21, אלכסנדר פבלוביץ', הוא גלגל השיניים החיוני במכונה, שגורם להכל לעבוד. האמינות וסגנון המשחק שלו לא רק מאפשרים לג’ושוע קימיך להגיע למלוא הפוטנציאל שלו, אלא גם הופכים אותו לשחקן (מלבד בלמים) עם אחוז המסירות הטוב ביותר בליגת האלופות הנוכחית, 95.5 אחוז אחרי 759 ניסיונות, ולדמות שנותנת משמעות לסערה המושלמת שהופכת את היבשת הישנה לאדומה.

במשחק שבו באיירן הביסה את אטאלנטה ביום שלישי, פבלוביץ' שיחק 68 דקות. הגרמני ירד מהמגרש כאשר קבוצתו הובילה 0:6, והסטטיסטיקה שלו הייתה מרשימה. הוא החמיץ רק שלוש מסירות, שתיים מהן היו מסירות לחלוץ בתוך הרחבה שלא היו מדויקות. מבחינה הגנתית הוא חילץ ארבעה כדורים וביצע עוד שתי פעולות הגנתיות חשובות.

אלכסנדר פבלוביץ' (IMAGO)

עוגן ברמה גבוהה

למרות התפקיד ההגנתי שלו על המגרש, פבלוביץ' מסוגל להיות החוליה הראשונה בשרשרת היצירה. הוא לא רק מאפשר לשותף שלו, או לשותפיו בקישור, להשתחרר מחובות הגנתיות ללא הכדור, אלא גם יכול לפעול כ”פיבוט” בבניית המשחק, וכל זאת בזמן שהוא מוביל אחת הקבוצות הטובות והתובעניות בעולם בגיל צעיר מאוד, אפילו ביחס לשחקנים הגדולים ששלטו בעמדה הזו.

המנוע של "הסוס השחור" הגדול

נגלסמן חייב לעקוב מקרוב מאוד, או אפילו בשתי עיניים, אחרי פבלוביץ'. מאמן נבחרת גרמניה משלים את הרכב הפתיחה שלו, וקשר באיירן צפוי למלא תפקיד מרכזי.

בין אם לצד גורצקה בדאבל פיבוט ובין אם באחת מהווריאציות האחרות שמאפשרות לוותר על קימיך כמגן ימני, פבלוביץ' נראה כשחקן בלתי ניתן להחלפה בנבחרת גרמניה, קבוצה שלמרות הסגל העמוק והתחרותי שלה אינה נחשבת לאחת הפייבוריטיות.

