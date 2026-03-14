יום שבת, 14.03.2026 שעה 19:48
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

מחצית: לוקסמבורג - ישראל 42:29

מוקדמות היורובאסקט: החבורה של שירה העליון פתחה חזק ועלתה ליתרון דו ספרתי מהיר, אחרי ריצה טובה בהובלת מאיירס וראבר. תשמור על מאזן מושלם?

אליסה בראון (איגוד הכדורסל)
נבחרת הנשים של ישראל מתארחת בשעה זו אצל לוקסמבורג במשחק השני במסגרת חלון מרץ במוקדמות היורובאסקט. הנבחרת הביסה 71:94 את בוסניה במשחק הקודם ושמרה על מאזן מושלם (0:4) מפתיחת הקמפיין. קפטנית הנבחרת עדן רוטברג לא בסגל בשל פציעה קלה.

ישראל ולוקסמבורג כבר הבטיחו את הפעלתן לשלב הבתים השני במוקדמות, כך שהמשחק הוא בעצם על ראשות הבית. במפגש הקודם בין הנבחרות ניצחה ישראל 65:77 עם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים של דניאל רבר. למעשה, זה היה ההפסד היחיד עד כה של לוקסמבורג בשלב הבתים.

במקרה של הפסד עד 12 הפרש - ישראל תחזיק במקום הראשון ותהיה תלויה בעצמה במחזור הסיום בכדי לסיים בראשות הבית. במקרה של הפסד מעל 12 הפרש - לוקסמבורג תעפיל לפסגה ותוכל לסיים ראשונה אם תנצח את בוסניה במחזור הנעילה בשלישי.

ישראל, כאמור, מגיעה אחרי הניצחון המשכנע על בוסניה וגם לוקסמבורג פתחה את החלון הנוכחי ברגל ימין עם ניצחון ביתי על נבחרת אירלנד 73:85. בדיוק כמו במשחק של הנבחרת - גם לוקסמבורג שלטה לכל אורך ההתמודדות והשיגה ניצחון קריטי מבחינתה, בעיקר בזכות 11 שלשות ו-20 ריבאונדים בהתקפה.

רבע ראשון: 14:18 לישראל

חמישייה נבחרת ישראל: אליסה בראון, דוריאן דהן, אביגיל מאיירס, דור סער, דניאל ראבר.

חמישייה נבחרת לוקסמבורג: אן סימון, סבניה נורנברג, מגלי מיינדיר, דיון מדג׳ו, ג׳ויס אטויט.

מאיירס פתחה את המשחק עם נקודות שלה, לוקסמבורג קלעה מנגד ובראון הוסיפה שלשה. משם, הנבחרת יצאה לריצת 2:12 בהובלת מאיירס ובראון ופתחה יתרון שיא של תשע נקודות. שלשה של סימון ועוד שתי נקודות של נורנברג סיימו את הרבע בארבע הפרש לישראל.

רבע שני:

