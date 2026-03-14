רבע 3, 07:24: לוקסמבורג - ישראל 49:29

נבחרת הנשים של ישראל מתארחת בשעה זו אצל לוקסמבורג במשחק השני במסגרת חלון מרץ במוקדמות היורובאסקט. הנבחרת הביסה 71:94 את בוסניה במשחק הקודם ושמרה על מאזן מושלם (0:4) מפתיחת הקמפיין. קפטנית הנבחרת עדן רוטברג לא בסגל בשל פציעה קלה.

ישראל ולוקסמבורג כבר הבטיחו את הפעלתן לשלב הבתים השני במוקדמות, כך שהמשחק הוא בעצם על ראשות הבית. במפגש הקודם בין הנבחרות ניצחה ישראל 65:77 עם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים של דניאל רבר. למעשה, זה היה ההפסד היחיד עד כה של לוקסמבורג בשלב הבתים.

במקרה של הפסד עד 12 הפרש - ישראל תחזיק במקום הראשון ותהיה תלויה בעצמה במחזור הסיום בכדי לסיים בראשות הבית. במקרה של הפסד מעל 12 הפרש - לוקסמבורג תעפיל לפסגה ותוכל לסיים ראשונה אם תנצח את בוסניה במחזור הנעילה בשלישי.

ישראל, כאמור, מגיעה אחרי הניצחון המשכנע על בוסניה וגם לוקסמבורג פתחה את החלון הנוכחי ברגל ימין עם ניצחון ביתי על נבחרת אירלנד 73:85. בדיוק כמו במשחק של הנבחרת - גם לוקסמבורג שלטה לכל אורך ההתמודדות והשיגה ניצחון קריטי מבחינתה, בעיקר בזכות 11 שלשות ו-20 ריבאונדים בהתקפה.

רבע ראשון: 14:18 לישראל

חמישייה נבחרת ישראל: אליסה בראון, דוריאן דהן, אביגיל מאיירס, דור סער, דניאל ראבר.

חמישייה נבחרת לוקסמבורג: אן סימון, סבניה נורנברג, מגלי מיינדיר, דיון מדג׳ו, ג׳ויס אטויט.

מאיירס פתחה את המשחק עם נקודות שלה, לוקסמבורג קלעה מנגד ובראון הוסיפה שלשה. משם, הנבחרת יצאה לריצת 2:12 בהובלת מאיירס ובראון ופתחה יתרון שיא של תשע נקודות. שלשה של סימון ועוד שתי נקודות של נורנברג סיימו את הרבע בארבע הפרש לישראל.

דוריאן דהן (איגוד הכדורסל)

רבע שני: 29:42 לישראל

הרבע השני נפתח בריצת 0:9 נהדרת של הנבחרת בהובלתה של מאיירס שגם קלעה שלשה ופתחה דו ספרתי ראשון במשחק. מדג׳ו עצרה את הריצה עם ארבע נקודות רצופות והיתרון עמד על עשר נקודות. אחרי סל מצד לצד, תירוש קלעה שלשה, סקירג׳לי השיבה עם אחת משלה מנגד. הרבע הסתיים ביתרון 13 לישראל.