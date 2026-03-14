יום שבת, 14.03.2026 שעה 11:14
כדורגל ישראלי

78 דק' ללביא, שנבחר לאיש המשחק בניצחון מאצ'ידה

הקשר הישראלי פתח בהרכב ובלט בניצחון 0:1 של קבוצתו במחזור השישי בליגה היפנית מול קשיוואה. טטה יינגי כבש את השער המכריע בדרך לניצחון שני ברצף

נטע לביא במאצ'ידה (IMAGO)
נטע לביא במאצ'ידה (IMAGO)

נטע לביא המשיך להציג יכולת טובה בליגה היפנית כאשר פתח בהרכב של מאצ'ידה ושיחק 78 דקות בניצחון 0:1 על קשיוואה במסגרת המחזור ה-6. הקשר הישראלי היה אחד השחקנים הבולטים על המגרש ובסיומו של המשחק אף נבחר לאיש המשחק.

שער הניצחון במשחק הגיע בדקה ה-29, כאשר טטה ינגי מצא את הרשת והעניק למאצ'ידה את היתרון שנשמר עד לסיום. לביא, שהיה חלק משמעותי במשחק הקישור של קבוצתו, הוחלף בדקה ה-78 לאחר הופעה טובה נוספת.

פתיחת עונה חזקה למאצ'ידה

הניצחון המשיך את המומנטום החיובי של מאצ'ידה, שרשמה בכך ניצחון שני ברציפות. לאחר שישה מחזורים בליגה היפנית הקבוצה מחזיקה במאזן של 3 ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד.

בעקבות התוצאה עלתה מאצ'ידה למקום השלישי בטבלה והמשיכה את פתיחת העונה המרשימה שלה. לביא, שממשיך להיות שחקן הרכב קבוע, הפך לאחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה במהלך השבועות הראשונים של העונה.

