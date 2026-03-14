יום שבת, 14.03.2026 שעה 10:52
שונות  >> היחס החם

היחסים למשחקי ריאל, אתלטיקו, צ'לסי ויובנטוס

הבלאנקוס קיבלו יחס של פי 1.2 לניצחון על אלצ'ה וגם הקולצ'ונרוס פייבוריטיים מול חטאפה. על הפרק גם היחסים לבלוז מול ניוקאסל ויובה נגד אודינזה

ויניסיוס (רויטרס)
אחרי הניצחון 0:3 על מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות, ריאל מדריד חוזרת לליגה הספרדית. הבלאנקוס יארחו ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE) את אלצ’ה שתנסה לעשות את מה שלא הצליחה הקבוצה של פפ גווארדיולה, כמובן שבמקרה של המשחק הערב, כל דבר שהוא לא ניצחון לבן יהיה בגדר הפתעה גדולה.

ריאל פייבוריטית כמובן וזה בא לידי ביטוי גם ביחסים. ניצחון של הבלאנקוס מוערך ביחס של פי 1.2 לעומת יחס של פי 9 לניצחון של אלצ’ה. אם המשחק יסתיים בתיקו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 6 מהסכום.

עוד לפני כן, ב-17:15, אתלטיקו מדריד תארח את חטאפה לדרבי. הקולצ’ונרוס קיבלו יחס של פי 1.55 לניצחון, בעוד היריבה קיבלה יחס של פי 6 לניצחון חוץ. מי שמאמין בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.35 מהסכום.

חוליאן אלברס (IMAGO)

היחסים למשחקי צ’לסי ויובנטוס

באנגליה, צ’לסי תנסה להשכיח את התבוסה 5:2 לפ.ס.ז’. הבלוז יארחו ב-19:30 את ניוקאסל וניצחון שלהם מוערך ביחס של פי 1.75. מנגד, יש יחס של פי 3.6 לניצחון של ניוקאסל, בעוד היחס לתיקו עומד על פי 3.8.

האם התקווה לשלום מגיעה מאתלטיקו?

באיטליה ייערך דרבי הזברות: יובנטוס תתארח אצל אודינזה ב-21:45 והיא פייבוריטית עם יחס של פי 1.5 לניצחון. המארחים קיבלו יחס של פי 5.6 לניצחון ואילו מי שמאמין שיהיה תיקו וזה מה שאכן יקרה, ירוויח פי 3.85 מהסכום.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
