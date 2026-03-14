היחסים למשחקי ריאל, אתלטיקו, צ'לסי ויובנטוס

אחרי הניצחון 0:3 על מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות, ריאל מדריד חוזרת לליגה הספרדית. הבלאנקוס יארחו ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE) את אלצ’ה שתנסה לעשות את מה שלא הצליחה הקבוצה של פפ גווארדיולה, כמובן שבמקרה של המשחק הערב, כל דבר שהוא לא ניצחון לבן יהיה בגדר הפתעה גדולה.

ריאל פייבוריטית כמובן וזה בא לידי ביטוי גם ביחסים. ניצחון של הבלאנקוס מוערך ביחס של פי 1.2 לעומת יחס של פי 9 לניצחון של אלצ’ה. אם המשחק יסתיים בתיקו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 6 מהסכום.

עוד לפני כן, ב-17:15, אתלטיקו מדריד תארח את חטאפה לדרבי. הקולצ’ונרוס קיבלו יחס של פי 1.55 לניצחון, בעוד היריבה קיבלה יחס של פי 6 לניצחון חוץ. מי שמאמין בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.35 מהסכום.

חוליאן אלברס (IMAGO)

היחסים למשחקי צ’לסי ויובנטוס

באנגליה, צ’לסי תנסה להשכיח את התבוסה 5:2 לפ.ס.ז’. הבלוז יארחו ב-19:30 את ניוקאסל וניצחון שלהם מוערך ביחס של פי 1.75. מנגד, יש יחס של פי 3.6 לניצחון של ניוקאסל, בעוד היחס לתיקו עומד על פי 3.8.

באיטליה ייערך דרבי הזברות: יובנטוס תתארח אצל אודינזה ב-21:45 והיא פייבוריטית עם יחס של פי 1.5 לניצחון. המארחים קיבלו יחס של פי 5.6 לניצחון ואילו מי שמאמין שיהיה תיקו וזה מה שאכן יקרה, ירוויח פי 3.85 מהסכום.