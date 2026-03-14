יום שבת, 14.03.2026 שעה 11:13
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

סתיו קורן זכה בחגורת האליפות ב-Tuff N Uff

אחרי הופעה דומיננטית: הישג ענק ללוחם ה-MMA הישראלי, שגבר על אנדרו גארטי לאחר הכנעה בסיבוב השני באמצעות חניקה אחורית ושמר על מאזן מושלם

סתיו קורן (FERD VAN GOL)
ה-MMA הישראלי רשם ציון דרך משמעותי נוסף, כאשר סתיו קורן זכה היום (שבת) בחגורת הבאנטמווייט של ארגון Tuff N Uff באירוע מספר 152. הלוחם הישראלי גבר על אנדרו גארטי לאחר הכנעה בסיבוב השני באמצעות חניקה אחורית, והבטיח לעצמו את התואר לאחר הופעה דומיננטית במיוחד בזירה.

מעבר לזכייה עצמה, מדובר בהישג היסטורי עבור הספורט הישראלי. קורן הפך ללוחם הישראלי הראשון שמניף חגורת אליפות בארגון לחימה המשודר בפלטפורמת Fight Pass של ה-UFC. המשמעות היא שהניצחון לא עבר מתחת לרדאר, וכעת שמו של הלוחם הישראלי נמצא על המפה של מקבלי ההחלטות בארגון הגדול בעולם.

שליטה מוחלטת בדרך לחגורה

כבר מהרגע הראשון של הקרב קורן הכתיב את הקצב ולא נתן ליריבו הזדמנות להיכנס לעניינים. הוא הצליח להפיל את גארטי מספר פעמים, שלט במאבקי הקרקע והפעיל לחץ מתמיד שלא אפשר ליריבו לנשום או לפתח התקפה משלו.

לאחר סיבוב ראשון שבו שלט כמעט ללא הפרעה, הישראלי המשיך באותו הקצב גם בסיבוב השני. בשלב מסוים הצליח להשתלט על גבו של גארטי, עמדה שממנה היה קשה מאוד ליריבו להיחלץ.

המהלך המכריע הגיע כאשר קורן מצא את המיקום הנכון לחניקה האחורית. גארטי התקשה להגן על עצמו ובסופו של דבר נאלץ להיכנע, מה שהעניק ללוחם הישראלי את הניצחון ואת חגורת האליפות.

בעקבות ההישג שמר קורן על מאזן מושלם בקריירה עם 8 ניצחונות ללא הפסד, ואף הנחיל לגארטי את ההפסד הראשון שלו בזירה. עבור ה-MMA הישראלי מדובר בבוקר גדול ובהישג שעשוי לפתוח בפני קורן דלתות גדולות יותר בעתיד.

