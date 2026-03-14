ברצלונה פותחת את הדלת לבאלדה, שעלול לעזוב

אלחנדרו באלדה הוא אחת ההיעדרויות שמכבידות ביותר על ברצלונה. היעדרותו בעקבות פציעת שריר תשאיר אותו מחוץ למגרשים במשך חודש, כאשר ז'ואאו קאנסלו או ג'רארד מרטין מחליפים אותו. באלדה שיחק פחות בשבועות האחרונים, והעיתונאי מתאו מורטו העלה את האפשרות שהשחקן עשוי לעזוב את המועדון בקיץ הקרוב. לפי מידע ב’מארקה’, המועדון הקטלוני יהיה מוכן להקשיב להצעות על המגן אם הן יהיו גבוהות והשחקן יסכים לשינוי. שמו של באלדה נקשר במשך זמן רב לכמה מועדונים מהפרמייר ליג.

אין ספק שזו אינה העונה האידאלית עבור אלחנדרו באלדה, שחקן שאמור להיות הבחירה הבלתי מעורערת בעמדת המגן השמאלי. בתחילת העונה הוא היה שחקן קבוע לחלוטין אצל האנזי פליק, אך בשבועות האחרונים קיבל מנוחה עד שנפצע במשחק הגומלין של חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד. המגן השתתף העונה ב-34 משחקים, ברובם כשחקן הרכב.

שחקן מבוקש

“אלחנדרו באלדה הוא שחקן מבוקש מאוד. הערכת השווי שלו עולה על 60 מיליון אירו, ובעבר כבר קיבל הצעות משמעותיות מהפרמייר ליג. למעשה, סוכנו ז'ורז'ה מנדש הציע בעבר אפשרות לעזיבה כדי לסייע בפתרון הבעיות הכלכליות, אך גם ברצלונה וגם השחקן עצמו דחו כל אפשרות לעזוב”, נכתב בספרד. באלדה האריך את חוזהו בברצלונה עד 2028, ובקרוב אמור להתחיל משא ומתן חדש להארכת ההתקשרות אם שני הצדדים יסכימו לכך.

המועדון תמיד ראה בו נכס חשוב מאוד, אך נכון גם שהקבוצה חיפשה עבורו תחרות בקיץ האחרון כדי להגביר את התחרותיות. המועדון אף ניהל שיחות עם גרימאלדו, אך העסקה לא יצאה לפועל בשל מגבלות תקרת השכר. בפועל כמעט שאין לו תחרות, משום שפליק סבור כי מרטין מתאים יותר כבלם שמאלי מאשר כמגן, ולכן באלדה הוא חלק מרכזי בקבוצה.

העתיד של באלדה עד כה לא היה מוטל בספק, אך גם נכון לומר שבקיץ הקרוב יישארו לו שנתיים בלבד בחוזהו ולכן יהיה צורך לקבל החלטה: או להבטיח אותו בחוזה ארוך טווח כפי שנעשה עם שחקנים אחרים, או לבחון הצעות. כרגע המועדון נוטה בבירור להשאירו, אך ייתכן שהמצב ישתנה אם תגיע הצעה עצומה שאי אפשר לסרב לה.