יום שבת, 14.03.2026 שעה 11:11
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5533-5128ויאריאל3
5425-4627אתלטיקו מדריד4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2838-2628אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

ברצלונה פותחת את הדלת לבאלדה, שעלול לעזוב

המועדון עשוי לשקול למכור את המגן השמאלי אם תגיע הצעה טובה, כאשר הוא מבוקש מאוד בעיקר ע"י מועדונים מאנגליה. עם זאת, הנטייה כרגע היא להשאירו

אלחנדרו באלדה (IMAGO)
אלחנדרו באלדה (IMAGO)

אלחנדרו באלדה הוא אחת ההיעדרויות שמכבידות ביותר על ברצלונה. היעדרותו בעקבות פציעת שריר תשאיר אותו מחוץ למגרשים במשך חודש, כאשר ז'ואאו קאנסלו או ג'רארד מרטין מחליפים אותו. באלדה שיחק פחות בשבועות האחרונים, והעיתונאי מתאו מורטו העלה את האפשרות שהשחקן עשוי לעזוב את המועדון בקיץ הקרוב. לפי מידע ב’מארקה’, המועדון הקטלוני יהיה מוכן להקשיב להצעות על המגן אם הן יהיו גבוהות והשחקן יסכים לשינוי. שמו של באלדה נקשר במשך זמן רב לכמה מועדונים מהפרמייר ליג.

אין ספק שזו אינה העונה האידאלית עבור אלחנדרו באלדה, שחקן שאמור להיות הבחירה הבלתי מעורערת בעמדת המגן השמאלי. בתחילת העונה הוא היה שחקן קבוע לחלוטין אצל האנזי פליק, אך בשבועות האחרונים קיבל מנוחה עד שנפצע במשחק הגומלין של חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד. המגן השתתף העונה ב-34 משחקים, ברובם כשחקן הרכב.

שחקן מבוקש

“אלחנדרו באלדה הוא שחקן מבוקש מאוד. הערכת השווי שלו עולה על 60 מיליון אירו, ובעבר כבר קיבל הצעות משמעותיות מהפרמייר ליג. למעשה, סוכנו ז'ורז'ה מנדש הציע בעבר אפשרות לעזיבה כדי לסייע בפתרון הבעיות הכלכליות, אך גם ברצלונה וגם השחקן עצמו דחו כל אפשרות לעזוב”, נכתב בספרד. באלדה האריך את חוזהו בברצלונה עד 2028, ובקרוב אמור להתחיל משא ומתן חדש להארכת ההתקשרות אם שני הצדדים יסכימו לכך.

אלחנדרו באלדה (IMAGO)אלחנדרו באלדה (IMAGO)

המועדון תמיד ראה בו נכס חשוב מאוד, אך נכון גם שהקבוצה חיפשה עבורו תחרות בקיץ האחרון כדי להגביר את התחרותיות. המועדון אף ניהל שיחות עם גרימאלדו, אך העסקה לא יצאה לפועל בשל מגבלות תקרת השכר. בפועל כמעט שאין לו תחרות, משום שפליק סבור כי מרטין מתאים יותר כבלם שמאלי מאשר כמגן, ולכן באלדה הוא חלק מרכזי בקבוצה.

העתיד של באלדה עד כה לא היה מוטל בספק, אך גם נכון לומר שבקיץ הקרוב יישארו לו שנתיים בלבד בחוזהו ולכן יהיה צורך לקבל החלטה: או להבטיח אותו בחוזה ארוך טווח כפי שנעשה עם שחקנים אחרים, או לבחון הצעות. כרגע המועדון נוטה בבירור להשאירו, אך ייתכן שהמצב ישתנה אם תגיע הצעה עצומה שאי אפשר לסרב לה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
