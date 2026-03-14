9 נקודות למאייר ולשארפ במכללות, 8 לדוברת

עומר מאייר המשיך לקבל דקות משמעותיות במדי פרדו וסייע לקבוצתו להעפיל לחצי גמר טורניר הביג 10 לאחר ניצחון 58:74 על נברסקה. הגארד הישראלי קלע 9 נקודות במשחק והיה חלק מההרכב שסייע לבוילרמייקרס לבסס יתרון כבר מהשלבים המוקדמים בדרך לניצחון שהעלה אותם למאזן 8:25 העונה.

פרדו פתחה היטב את המשחק ואף עלתה ליתרון מוקדם לאחר ריצות התקפה שהעמידו אותה על יתרון דו ספרתי כבר במחצית הראשונה. הקבוצה ירדה להפסקה ביתרון 28:41 לאחר שקלעה ב-53.6 אחוזים מהשדה לעומת 38.5 בלבד של נברסקה. פרדו גם ניצלה איבודי כדור של היריבה כדי לייצר 17 נקודות, בעוד היא עצמה לא ספגה נקודות מאיבודים במחצית הראשונה.

במחצית השנייה נברסקה ניסתה לחזור למשחק וצימקה את הפער לפרקים, אך פרדו הגיבה בריצה נוספת של 2:12 שהחזירה את ההפרש ל-18 נקודות וסגרה למעשה את הסיפור. הבוילרמייקרס שלטו גם בריבאונד עם יתרון 28:36 והפיקו 19 נקודות מכדורים חוזרים בהתקפה.

שארפ ממשיך לבלוט ביוסטון

גם עמנואל שארפ רשם הופעה טובה בטורניר הביג 12 כאשר קלע 9 נקודות בניצחון המרשים 47:69 של יוסטון על קנזס. שארפ אף פתח בחמישייה והיה חלק מהקבוצה ששלטה במשחק כמעט לכל אורכו בדרך לניצחון חד צדדי.

יוסטון עלתה למשחק כחזקה יותר כבר מהפתיחה והובילה 25:33 במחצית. במחצית השנייה הפער הלך וגדל, כאשר קנזס התקשתה מאוד בהתקפה ואף פתחה את המחצית השנייה עם רצף החטאות ממושך מהשדה. הקבוצה מצאה את עצמה בפיגור גדול שלא הצליחה למחוק.

ההפסד סיים את דרכה של קנזס בטורניר הביג 12, בעוד יוסטון ממשיכה הלאה עם הופעה משכנעת. שארפ, שפתח בהרכב, המשיך לקבל אמון מצוות האימון ולתרום התקפית במשחק נוסף עבור קבוצתו במאבק על התואר בטורניר.

כמו כן, נועם דוברת קלע 8 נקודות בהפסדה של מיאמי 84:62 לווירג'יניה בחצי גמר טורניר ה-ACC. הגארד הישראלי תרם שני שלשות במהלך המחצית השנייה והיה חלק מניסיון הקאמבק של ההוריקנס, שצימקו את הפער ל-53:42 לאחר ריצה שכללה גם דאנק של שלטון הנדרסון.

עם זאת, וירג'יניה השתלטה מחדש על המשחק בעזרת ריצה נוספת והגדילה שוב את היתרון בדרך לניצחון, כשהיא נהנית מ-17 נקודות של אוגונה אונייסו ו-16 נקודות כל אחד מתייס דה רידר וסם לואיס. מיאמי התקשתה התקפית עם 39% מהשדה והפסידה גם במאבק הריבאונדים 35:24.