5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

כץ: לא קל לזרים שרקטות מתעופפות מעל הראש

בעלי הפועל חיפה התייחס למצב הלא פשוט: "יצא לי לדבר עם חלקם, זו לא צורת חיים נורמלית". וגם: סיום הליגה, העובדה שלא יהיה קהל והשפעת הפן המנטלי

שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)
הפועל חיפה תחכה להנחיות פקוד העורף ולהחלטת מנהלת ליגת העל שאמורה להודיע מתי, אם אפשר ובאיזה מתכונת לחדש את משחקי ליגת העל בצל המלחמה בארץ.

הבעלים של הפועל חיפה יואב כץ התייחס לנושא ואמר: “הרבה דברים לא תלויים בנו. אני בטוח שפיקוד העורף רוצה את הכי נכון עבור כולנו. אני חושב שבמידת האפשר צריך לסיים את הליגה. אם אי אפשר צריך לחפש סידור אחר. לפני הכל ולפני כל החלטה שתובא לאישור, הכי חשוב לשמוע מה פיקוד העורף אומר ואחר כך נשמע את כל כל מי שצד בעניין כולל המנהלת, ההתאחדות והזכיינים שגם להם יש עניין. צריך לזכור שהמדינה לפני הכל. אני לא יכול להיות כרגע לא בעד ולא נגד החזרת הליגה".

”הביטחון קודם להכל”

אם משחקי הליגה יחודשו בסוף השבוע הבא הקבוצה של כץ תצטרך לארח את מכבי ת"א ללא קהל וכץ מודע להשלכות: "כמובן שזה משפיע מאוד לשחק בלי קהל הן מבחינה פיננסית והן מבחינה מקצועית. הפסד כספי גדול, אבל הביטחון של כולנו מעל הכל. יש פחות ערך ספורטיבי כאשר משחקים ללא קהל, אבל הביטחון והקיום קודמים לכל דבר".

במהלך השבוע האחרון הקבוצה המשיכה במומנטום החיובי כאשר גברה על הפועל ת"א במשחק ידידות 2:3. כץ אמר על כך: "זה משחק אימון שגם בו זה חשוב ונחמד לנצח, אבל מה שחשוב זה הניצחונות בליגה. אנחנו נראים טוב, אבל יש עוד 9 משחקים. זה לא יהיה קל ויש השפעות של איך כולם יחזרו לאחר הפגרה המאולצת. נקווה להישאר יציבים. לחוזק המנטלי תהיה השפעה ישירה לאיך ניראה ואיך נצליח בהמשך".

על כך שכל הזרים של הקבוצה שלו נשארו עם פרוץ המלחמה בארץ ולא ביקשו לעזוב אמר כץ: "יצא לי לדבר עם חלק מהזרים. זה לא קל וזו לא צורת חיים נורמלית שרקטות מתעופפות מעל הראש. העובדה שאף זר לא ביקש לעזוב בגלל המצב המלחמתי, הרי שזה מאוד אינדיבידואלי לגבי החלטה של כל זר ואיך הוא מרגיש במצב הזה ואיך הוא יגיב". 

