פפ זעם: כל פעם שאני מפסיד - בום, פיו, פיו, פיו

מאמן מנצ'סטר סיטי, פפ גווארדיולה, יצא להגנתו לאחר התבוסה 3:0 לריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו בליגת האלופות, וטען כי הוא סופג ביקורת מוגזמת על בחירת ההרכבים שלו. המאמן הקטלוני העניק תשובה ארוכה במיוחד (ארבע דקות ו-25 שניות) במסיבת העיתונאים והתייחס גם לביקורות ברשתות החברתיות סביב ההרכב שבחר במשחק הגביע מול ניוקאסל.

“כמה פעמים אני שומע ‘פפ גאון’ בגלל בחירת ההרכב? גאון אם אתה מנצח”, אמר. “מה קרה לפני המשחק מול ניוקאסל? קראתם את התגובות ברשתות החברתיות על ההרכב שלי? ‘איך רודרי לא משחק’, ‘איך ברנרדו סילבה לא משחק’, ‘איך אתה לא פותח עם השחקן הזה ואיך אתה משאיר את ארלינג הולאנד בבית’. ניצחנו 1:3 ואז פתאום ‘פפ, כמה אתה מבריק’”.

גווארדיולה אף חיקה את המבקרים שלו, כשהוא מדמה קולות ירי ומסביר עד כמה הביקורת כלפיו קיצונית בכל פעם שקבוצתו מפסידה בליגת האלופות. “אני מאמן במפעל הזה כבר 17 שנים, וכל פעם שאני מפסיד - בום, אלוהים אדירים, פיו, פיו, פיו”, אמר. “טבחו בי. תשמעו, שיחקתי בגמר ליגת האלופות בלי פרננדיניו ובלי רודרי כקשר אחורי מול צ’לסי. אתם חושבים שזה דבר נורמלי? לא. אילקאי גונדואן שיחק אז בעמדה הזאת וגמרו אותי”.

לדבריו, מאחורי החלטות מקצועיות רבות יש שיקולים שלא תמיד מובנים מבחוץ. “ידעתי איך רודרי ופרננדיניו שיחקו אז, זה לא היה הרודרי שאנחנו מכירים היום. בהרבה עמדות יש הרבה החלטות שמתקבלות בגלל סיבות רבות - איך להתמודד עם לחץ ודברים אחרים. אני יכול להסביר את זה, אבל האם זה ישכנע אתכם בפעם הבאה?”.

פפפ שלח מסר להולאנד

בנוסף לכך, המאמן התייחס גם לחוסר היעילות של שחקני ההתקפה במשחק מול ריאל מדריד, למרות פתיחה טובה של קבוצתו. מנצ’סטר סיטי הצליחה להגיע למצבים מסוכנים, במיוחד דרך הכנף עם ז’רמי דוקו, אך הכדורים המסוכנים לרחבה לא נוצלו.

“השחקנים ברחבה חייבים לזוז טוב יותר”, אמר גווארדיולה. “הם צריכים לבצע תנועה לפני המסירה ולהריח לאן הכדור יגיע. זה עניין של אומץ ותחושה. אתה עושה תנועה, מקדים את הבלם לפני שהכדור מגיע – ואז אתה תבקיע. אנחנו חייבים להשתפר, להשתפר ולהשתפר, ואולי בפעם הבאה זה יהיה טוב יותר”.

המאמן גם התייחס לירידה בכושרו של ארלינג הולאנד, שכבש רק שני שערי שדה ב-17 המשחקים האחרונים שלו והתקשה להשפיע במשחק במדריד. למרות זאת, גווארדיולה הבהיר כי הוא עדיין רואה בו את החלוץ הטוב בעולם בעמדה שלו.

“אני רוצה איום על השער, אני רוצה שחקנים שמגיעים לרחבה ושיש תגובה כשהכדורים מגיעים מהכנפיים”, אמר. “ארלינג הוא מספר אחת בעולם בעמדה הזאת. ברור שהוא צריך שערים – הקבוצה צריכה את זה וגם הוא צריך את זה. אנחנו חייבים למצוא אותו יותר”.